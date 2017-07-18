ليستهاوغ ستصعب شروط الحصول على الجنسية النرويجية

قد تصبح المدة اللازمة للإقامة من 7 إلى 10 سنوات قبل الحصول على الجنسية.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



ينص القانون النرويجي الحالي على إلزامية الإقامة لمدة 7 سنوات في النرويج من أجل الحصول على الجنسية النرويجية. لكن وزارة العدل تقترح الآن تشديد الضوابط. فالوزارة تقترح تمديد فترة الإقامة اللازمة من 7 إلى عشر سنوات. و يتم الآن التشاور بخصوص هذه الإجراءات.

النرويج لديها التزامات دولية لتسهيل الحصول على الجنسية لبعض الفئات. و تقترح الوزارة تمديد شرط الإقامة للأجانب المتزوجين من النرويجيين من 3 إلى 5 سنوات للحصول على الجنسية. أما بالنسبة للذين قدموا إلى النرويج قبل سن ال18 فقد تم تمديد فترة الإقامة اللازمة من 5 إلى 7 سنوات. و فيما يخص اللاجئين فقد تم تمديد الفترة من 7 إلى 9 سنوات.

بالنسبة للأجانب المحكوم عليهم قضائيا، فستكون المهمة أصعب لأنهم سيجبرون على الإنتظار لفترات أطول بكثير. كما أن الوزارة تنوي تشديد الشروط للمتقدمين الذين أدينوا بجرائم تتعارض مع المصلحة الوطنية و الإرهاب.



منحت الجنسية النرويجية السنة الفارطة إلى 13700 شخص. و وفقا للإحصائيات، أغلب الذين منحوا الجنسية كانوا من أريتريا (1900)، الصومال (1200) ، أفغانستان (1000) والعراق (800).

لكن الإحصائيات تثبت أيضا أن قلة قليلة فقط (4 بالمائة) تقوم بطلب الجنسية النرويجية بعد 7 سنوات من الإقامة. و في الحقيقة هناك إنخفاض في طلب الجنسية الذي كان يبلغ نسبة 13,3 بالمائة سنة 1996. و يعود السبب لهذا الإنخفاض هو عدم طلب أغلبية الأوروبيين و الأمريكيين للجنسية في النرويج و بسبب منع الجنسية المزدوجة في القانون النرويجي .