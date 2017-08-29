هناك حاجة للمزيد من الحرفيين و المهندسين

التطورات التكنولوجية لن تؤثر على سوق الشغل في النرويج.

التحويل الرقمي و التشغيل الآلي لن يغيرا الحاجة إلى الموظفين. هذا ما يؤكده كريستوفر روستاد، مستشار معهد الشمال للدراسات ، الإبتكار، البحث العلمي و التعليم.

فوفقا لإحصائيات هيئة الإحصاء النرويجية فإن 900 ألف موطن شغل قابل للإختفاء خلال العشرين عاما المقبلة بسبب الروبوتات، لكن إتحاد المشاريع النرويجية ناهو (NHO) يعطي صورة مختلفة عن الأمر.

-في المستقبل ستحتاج الشركات إلى المزيد من الموظفين ذو كفاءة عالية. ولقد قامت ثلثي الشركات بالتحول إلى الرقمنة و ذلك لتحسين جودة الخدمات، المنافسة و توفير المال. و رغم أن هذه المرحلة قد تسبب باختفاء بعض الوظائف، لكنها ستخلق وظائف جديدة أخرى.

و يؤكد اتحاد المشاريع النرويجية أن الطلب على العمالة ذو الكفاءات العالية في تزايد ، بينما الطلب على العمالة التي لا تملك مؤهلات عالية في انخفاض. كما أن 45 بالمائة من الشركات تعاني نقصا في العمالة المؤهلة ، و لذلك تجد صعوبة في ملء الشغور. ولكن رغم تزايد نسب التعليم الجامعي لدى النرويجيين من 25 بالمائة سنة 2005 إلى 33 بالمائة سنة 2016, لم يفت 26,9 بالمائة من السكان التعليم الأساسي.