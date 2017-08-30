المجلس الإسلامي يناقش الحضانة عند العائلات المسلمة

نظم المجلس الإسلامي مناظرة إنتخابية عن أهمية الهوية الدينية عند حضانة الأطفال في النرويج.

يتم في النرويج إعطاء حضانة الأطفال الذين يتم إبعادهم عن عائلاتهم بسبب الإهمال، العنف و سوء المعاملة إلى عائلات أخرى لمدة زمنية محددة تختلف حسب الإمكانيات. و نظم المجلس الإسلامي مناظرة لنقاش هذه العائلات الحاضنة و أهمية وجود خيارات تأخذ بعين الإعتبار الهوية الدينية للطفل.

و قد أعلنت البلديات عن وجود نقص في الأسر الحاضنة و بصفة خاصة الأسر من الأقليات.

و أكدت عالمة النفس جوديث دير فيلي أن الأطفال التي يتم إعطائهم إلى عائلات حاضنة ذو خلفية دينية مختلفة ، ينتهي بهم الأمر بالتخلي عن هويتهم الدينية، بينما تعهدت الإتفاقيات النرويجية بأن تأخذ بعين الإعتبار الهوية الدينية للأطفال.

-من حق الأطفال التمتع بثقافتهم و دينهم.

و يرى المجلس الإسلامي النرويجي أن على السياسيين معالجة المسألة. لكن مهتاب أفسار، أمين عام المجلس، صرح أن المجلس يستطيع المساعدة:

-من ناحية المجلس بإمكاننا المساعدة بدورات تعليمية للعاملين في رعاية الأطفال ليتكون لديهم حس ديني و ثقافي أفضل يمكنهم من التعامل مع هؤلاء الأطفال.