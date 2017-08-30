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مهتاب أفسار
مهتاب أفسار

المجلس الإسلامي يناقش الحضانة عند العائلات المسلمة

Soumaya Nadia Hedhili
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نظم المجلس الإسلامي مناظرة إنتخابية عن أهمية الهوية الدينية عند حضانة الأطفال في النرويج.

يتم في النرويج إعطاء حضانة الأطفال الذين يتم إبعادهم عن عائلاتهم بسبب الإهمال، العنف و سوء المعاملة إلى عائلات أخرى لمدة زمنية محددة تختلف حسب الإمكانيات. و نظم المجلس الإسلامي مناظرة لنقاش هذه العائلات الحاضنة و أهمية وجود خيارات تأخذ بعين الإعتبار الهوية الدينية للطفل.
و قد أعلنت البلديات عن وجود نقص في الأسر الحاضنة و بصفة خاصة الأسر من الأقليات.
و أكدت عالمة النفس جوديث دير فيلي أن الأطفال التي يتم إعطائهم إلى عائلات حاضنة ذو خلفية دينية مختلفة ، ينتهي بهم الأمر بالتخلي عن هويتهم الدينية، بينما تعهدت الإتفاقيات النرويجية بأن تأخذ بعين الإعتبار الهوية الدينية للأطفال.
-من حق الأطفال التمتع بثقافتهم و دينهم.
و يرى المجلس الإسلامي النرويجي أن على السياسيين معالجة المسألة. لكن مهتاب أفسار، أمين عام المجلس، صرح أن المجلس يستطيع المساعدة:
-من ناحية المجلس بإمكاننا المساعدة بدورات تعليمية للعاملين في رعاية الأطفال ليتكون لديهم حس ديني و ثقافي أفضل يمكنهم من التعامل مع هؤلاء الأطفال.

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