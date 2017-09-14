الحزب المسيحي متردد من التحالف مع الحكومة

صرح الحزب المسيحي بأنه لا يعتقد أن الحكومة الحالية تستطيع المواصلة لمدة 4 سنوات أخرى.

رغم أن نتائج الحزب الشعبي المسيحي في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة كانت الأسوء لعقود، أصبح موقف الحزب من الحكومة جزءا حاسما من المحادثات بين الأحزاب اليمينية الحاكمة.

هذا يعني أن حكومة إيرنا سولبرغ تعتمد على الحزب المسيحي و موقفه في تشكيل الحكومة.

وقد دعت رئيسة الحكومة إيرنا سولبرغ قادة الأحزاب اليمينية إلى اجتماع يوم الثلاثاء الماضي و ذلك من أجل الوصول إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة.

لكن الحزب المسيحي صرح بأنه لا يرغب في أن يكون جزءا من حكومة تقبل بمشاركة الحكم مع حزب التقدم، و بأنه يرى أنه لا مستقبل للحكومة الحالية. و قد أكد زعيم الحزب المسيحي كنوت هارايدي أن لديه 5 شروط مقابل التعاون مع حزبي اليمين و التقدم. و تتمثل هذه الشروط في:

-إيقاف عمليات التنقيب عن النفط في لوفوتين، فيستيرولين و سينيا.

-لا لتحرير سياسة الكحول.

-لا لفحص الحمل المبكر بالأشعة فوق الصوتية.

-لا لتقنين المساعدة على الإنتحار.

-لا لفتح المحلات يوم الأحد.

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