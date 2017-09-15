الصحافة تهاجم ثوربيورن ياغلاند بعد انتقاده للصحافيين

-كان من الأجدر لياغلاند انتقاد مرشح رئاسة الوزراء بعد استنجاده بمحامي لإيقاف نشر تقارير هامة.

كان هذا تصريح رئيس نقابة الصحفيين النرويجيين آرني يانسن، و الذي جاء ردا على انتقادات ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء السابق من حزب العمال، للصحافة.

و كان ياغلاند قد انتقد تعامل الصحافة مع مرشح حزب العمال يوناس ستوري حين خاضت في ثروة ستوري و تفاصيل إستثماراته و أمواله في الخارج. و عبر ياغلاند عن قلقه حول الديمقراطية في البلاد بعد أن ظهرت القضايا ضد ستوري في مرحلة الإنتخابات فقط.

لكن رئيس نقابة الصحفيين انتقد لجوء ياغلاند إلى نظرية المؤامرة للتعليق عن هذا الموضوع، و تغاضيه عن محاولات ستوري لوقف نشر تقرير مهم.

وكان ياغلاند قد كتب مدافعا عن دور الصحافة الإستقصائية و أهميتها لفهم حقيقة المرشحين، لكنه نوه أنه كان من الأجدر مواجهة ستوري بالمعلومات التي استعملت ضده.

و انتقد آخرون من قطاع الصحافة هجوم ياغلاند مؤكدين أنه من الطبيعي نشر القضايا التي تهم السياسيين و خاصة مع اقتراب التصويت.

كما يعتقد غونار ستافروم ، رئيس تحرير جريدة نيتآفيسن، أن كلام جاغلاند غير معقول:

-من وظيفة الإعلام فحص المرشحين قبل الفوز، و أعتقد أن عدم استعداد حزب العمال للخوض في تصرفات ستوري المالية أمر غريب. لدى ستوري استثمارات كبيرة خارج البلاد في صناديق مثيرة للجدل. عدم استعدادهم للإجابة عن هذه الأسئلة المهمة يُبين أنه ليست لديهم اية استراتيجية واضحة.

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