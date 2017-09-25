انقسام داخل الحزب المسيحي بسبب حزب التقدم

يعتقد بعض ممثلي الحزب أن رفض هارايدي الدخول في تحالف مع حكومة تتضمن حزب التقدم مبالغ فيه.

اجتمع مجلس الحزب المسيحي يوم الجمعة الماضي في أوكرن بأوسلو لمناقشة النتائج الغير مرضية للحزب في الإنتخابات البرلمانية الماضية.

و في كلمته أمام المجلس صرح رئيس الحزب كنوت هارايدي أن الحزب سيفي بوعده الذي قطعه قبل الإنتخابات حول عدم التحالف مع حزب التقدم. لكن هذا القرار لا يحظى بدعم كامل الحزب. فممثل الحزب في هوردالند بول كوربو لا يوافق هارايدي:

-أنا أتفهم أن هارايدي يريد الوفاء بوعوده، لكنني أتمنى أن نناقش الأمر أكثر. فنتيجتنا في الإنتخابات ليست جيدة.

و يعتقد كوربو أن على الحزب الانضمام إلى حكومة اليمين التي تضم كلا من حزب اليمين الفائز، التقدم و اليسار.

لكن زميلة كوربو ترود بروسفيك من سوغن فيوردين لا توافقه الرأي، بل ترى أن ما صرح به هارايدي هو عين العقل:

لا يجوز ان نغير ما قلناه بعد الإنتخابات، علينا الوفاء بوعودنا.

و عندما سألت بروسفيك عن سبب رفض الحزب التحالف مع حزب التقدم بكل هذا الحزم أجابت:

-إنها المسافة السياسية بيننا، نحن حزب أيديولوجي جدا، بينما يعتمد حزب التقدم على الشعبوية باستمرار. لقد عملنا معا لمدة أربع سنوات، تمكننا من الإتفاق في بعض الجوانب، لكننا لم نتفق في بعضها الآخر.

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