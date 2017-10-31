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نافارسيتي
نافارسيتي Foto: Senterpartiet/Flickr

نافارسيتي تفقد ثقتها في مكتب الإحصاء المركزي

Soumaya Nadia Hedhili
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قررت القائدة السابقة في حزب الوسط نافارسيتي عدم الإستمرار في المكتب.

-لم تعد لدي الثقة الكافية في أن مكتب الإحصاء سيقدم لنا معلومات محايدة و موضوعية في المستقبل بعد أن تم إبعاد الباحثين الذين يتبنون آراء مختلفة.
و يقوم مكتب الإحصاء حاليا تحت إدارة كريستين ماير بإعادة تنظيم هيكلي للمكتب الذي يعتبر المصدر الرئيسي للبحوث الإجتماعية التي تعتمد عليها السلطات النرويجية.
و تم إعلام 25 باحثا بأنه سيتم الإستغناء عن خدماتهم بعد أن صدر قرار بخفض عددهم إلى 48 باحثا. كما لم يسمح بالباحث المختص في إحصائيات الهجرة بمواصلة العمل في نفس القسم و تم إحالته مع باحثين آخرين إلى قسم آخر، كما تم تعقيد إمكانيات نشر البحوث و الحصول على الدعم المالي من أجلها. و تؤكد نافارسيتي مشيرة إلى الوزيرة سيف يانسن أن هذا الوضع يتطلب تغييرا:
يجب إعادة رسكلة الوضع، و أظن أنه يجب أيضا تعديل بعض القرارات.
و تمنح وزارة المالية دعما سنويا لمكتب الإحصاء من أجل القيام بالإحصائيات والبحوث اللازمة للحكومة.
لكن وزيرة المالية سيف يانسن دعت رئيسة مكتب الإحصاء إلى التقليص في البحوث. و لم يقلق الوضع الحالي نافارسيتي فقط، فقد أكد كبير الخبراء الإقتصاديين توربيورن أيكا، بالإضافة إلى عديد الشخصيات الأخرى، على أهمية تعديل القرارات في مكتب الإحصاء.

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