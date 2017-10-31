مارتين كولبرغ: هناك أزمة في حزب العمال

يعتبر العضو السابق في حزب العمال مارتين كولبرغ أن نتائج الإنتخابات تعبر عن أزمة في حزب العمال و الديمقراطية الإشتراكية النرويجية .

-نحن في أزمة، و هذا خطير بالنسبة للديمقراطية الإشتراكية النرويجية.

كانت هذه افتتاحية كولبرغ في مؤتمر إتحاد النقابات العمالية في بوسكيرود. و أكد أن هذه ثاني أسوء نتيجة انتخابات لحزب العمال منذ 1927, كما أنه يرى أن النتيجة السيئة سنة 2001 كانت نتيجة طبيعية لانسحاب نقابات العمال بسبب معركة نظام الأجور.

بالنسبة للأزمة الحالية، يرى كولبرغ أن المشكلة لا تتعلق بالسلطة و الحكومة، بل بقوة الديمقراطية الإشتراكية.

-كان علينا إزالة حزب التقدم من الحكم.

و دعا كولبرغ إلى العمل من أجل تسوية و توحيد الصفوف في الحزب. كما أنه يعتقد أن الحزب لم يكن واضحا كفاية، تنازل كثيرا مع الحكومة و فشل من ناحية الإتصال مع الناخبين.

و كان كولبرغ على مدى السنوات الثماني الماضية قد قاد لجنة الرقابة الدستورية في البرلمان النرويجي. اما الآن فهو عضو في اللجنة البرلمانية للخارجية و الدفاع. و كان كولبرغ أيضا في إدارة الحزب من سنة 2001 إلى 2009.

Mest sett siste uken