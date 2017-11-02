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Foto: Aslaug Stavrum

مدرسة برانفيال: أربعة حرائق في أسبوعين فقط

Soumaya Nadia Hedhili
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على الرغم من الحراسة، شهدت مدرسة برانفيال الحريق الرابع البارحة الثلاثاء.

18 أكتوبر 2017: نشوب حريق في محطة كهرباء في غرف الحواسيب في المدرسة. تم إرسال التلاميذ إلى منازلهم.
19 أكتوبر 2017: مجهول يحرق أوراقا في غرفة اجتماع مخصصة للتلاميذ. يتم إجلاء التلاميذ، لكن يسمح لهم بالعودة بعد فقرة وجيزة.
24 أكتوبر 2017: مجهول يحرق أوراقا مرة أخرى في غرفة الإجتماعات. تم إجلاء التلاميذ، لكن سمح لهم بالعودة بعد إطفاء النيران و التخلص من الدخان.
31 أكتوبر 2017: حريق جديد. هذه المرة في وسادة في غرفة الإستراحة. و بسبب الدخان الكثيف تم إرسال التلاميذ إلى منازلهم.
و تم تنفيذ تدابير أمنية إضافية في المدرسة بسبب خطورة الموقف، كما تم تعيين حارس خاص لمبنى المدرسة.
و أثارت هذا الأحداث قلق السياسيين أيضا، فقد طالبت بيا فارستاذ من حزب اليمين تركيب كاميرات مراقبة في المدرسة.
-نحن قلقون بشأن سلامة التلاميذ. و رغم وجود الحارس حدث حريق جديد مما يؤكد أن هذا ليس كافيا.
-هذا خطير! لأنه من الصعب معرفة كيفية انتشار النار. و يتم الآن إعطاء المدرسة الأدوات التي يحتاجونها للسيطرة على الوضع.
و رغم أن الحريق الأول قد يكون حادثا عرضيا، ليس هناك شك أن باقي الحرائق مفتعلة.

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