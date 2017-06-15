Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
 
 

بالفيديو: هذه الحافلة قامت بتجاوز خطير

شركة نيتبوس للحافلات : -هذا غير مقبول بتاتاً!
Sist oppdatert:

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

-ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

الحافلة في هذا الفيديو هي من حافلات اوسلو و آكرهوس. و قد قام كاوا إحسان بتصوير القيادة الخطرة للحافلة.
بعد أن تجاوزت الحافلة السيارة، واصل سائق الحافلة السياقة على الجانب الخطأ من الطريق عند دخوله النفق معرضاً بذلك الركاب و السيارات الأخرى الى الخطر.
و يصرح داغ بونز، رئيس قسم الإعلام بشركة نيتبوس: -هذا غير مقبول بالمرة! كما انه يؤكد أن السائق هو أحد عملة الشركة.
-سيتم متابعة الأمر و علينا تقصي ما حدث بالضبط لمعرفة كافة التفاصيل. و يؤكد بونز أن سائقو الشركة يدربون جيدا و يتلقون تعليمات واضحة حول سلوكهم اثناء القيادة.
اما إحسان كاوا، الذي قام بتصوير الحادثة، فقال: انه يلعب مع الموت، و يعرض الركاب للخطر. و يأكد كاوا ان سائق الحافلة انزعج منه فحاول التجاوز.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vi vil helst at du er med på diskusjonen under fullt navn, men aksepterer at det kan finnes gode grunner for å være anonym. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere