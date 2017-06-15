بالفيديو: هذه الحافلة قامت بتجاوز خطير

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-ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي



الحافلة في هذا الفيديو هي من حافلات اوسلو و آكرهوس. و قد قام كاوا إحسان بتصوير القيادة الخطرة للحافلة.

بعد أن تجاوزت الحافلة السيارة، واصل سائق الحافلة السياقة على الجانب الخطأ من الطريق عند دخوله النفق معرضاً بذلك الركاب و السيارات الأخرى الى الخطر.

و يصرح داغ بونز، رئيس قسم الإعلام بشركة نيتبوس: -هذا غير مقبول بالمرة! كما انه يؤكد أن السائق هو أحد عملة الشركة.

-سيتم متابعة الأمر و علينا تقصي ما حدث بالضبط لمعرفة كافة التفاصيل. و يؤكد بونز أن سائقو الشركة يدربون جيدا و يتلقون تعليمات واضحة حول سلوكهم اثناء القيادة.

اما إحسان كاوا، الذي قام بتصوير الحادثة، فقال: انه يلعب مع الموت، و يعرض الركاب للخطر. و يأكد كاوا ان سائق الحافلة انزعج منه فحاول التجاوز.