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بورد هوكسرود
بورد هوكسرود

حزب التقدم النرويجي يريد وزارة للشيخوخة

Soumaya Nadia Hedhili
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إقترح بورد هوكسرود من حزب التقدم إنشاء وزارة منفصلة للشيخوخة لتخفيف الضغط على وزارة الصحة

-نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا وزير خاص بالمسنين. علينا معالجة النقائص في القطاع الصحي. و جزء من العمل مرتبط بتحسين الخدمات الصحية للمسنين.
هذه ليست المرة الأولى التي طالب بها حزب التقدم بوزير للشيخوخة، لكن الحكومة و بالأخص حزب اليمين ليس موافقا على هذا الإقتراح و لا يرى جدوى هذه الوزارة في النرويج.
المتحدثة باسم السياسة الصحية كريستن أورمين يوهنسين علقت على الفكرة قائلة: -الإقتراح غير واقعي، لكن هذا لا يمنع أنه من واجبنا العمل من أجل خدمات أفضل للمسنين. كما أنه لدينا كاتب دولة معني بهذا الأمر.

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