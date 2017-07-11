حزب التقدم النرويجي يريد وزارة للشيخوخة

إقترح بورد هوكسرود من حزب التقدم إنشاء وزارة منفصلة للشيخوخة لتخفيف الضغط على وزارة الصحة

-نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا وزير خاص بالمسنين. علينا معالجة النقائص في القطاع الصحي. و جزء من العمل مرتبط بتحسين الخدمات الصحية للمسنين.

هذه ليست المرة الأولى التي طالب بها حزب التقدم بوزير للشيخوخة، لكن الحكومة و بالأخص حزب اليمين ليس موافقا على هذا الإقتراح و لا يرى جدوى هذه الوزارة في النرويج.

المتحدثة باسم السياسة الصحية كريستن أورمين يوهنسين علقت على الفكرة قائلة: -الإقتراح غير واقعي، لكن هذا لا يمنع أنه من واجبنا العمل من أجل خدمات أفضل للمسنين. كما أنه لدينا كاتب دولة معني بهذا الأمر.