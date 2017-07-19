سعر الكرونة النرويجية في ارتفاع متواصل
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مقال: هالفور ريبيڤوتو
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
لليوم الثاني على التوالي يواصل سعر الكرونة النرويجية ارتفاعه و ذلك مقابل عملات عالمية مثل الدولار، اليورو و الجنيه الإسترليني. و تعود هذه الزيادة جزئيا لارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة و التي وصلت إلى 49.30 دولارا للبرميل.
و قد عادت الكرونة النرويجية بقوة مؤخرا بعد أن بلغت أدنى مستوى لها هذه السنة في أواخر يونيو. و يعلق كنوت ماغنوس، الخبير الإقتصادي في بنك DNB على هذا التطور قائلا:- أعتقد أن الكرونة كانت منخفضة القيمة لمدة طويلة، و تواصل هذا الإنخفاض بشكل غير متوقع كان مرتبطا بتطورات أسعار النفط. و ينوه ماغنوس أيضا أن قلة السيولة في الأسواق بسبب شهر يوليو قد حسن الوضع في سوق العملة النرويجية أكثر من المعتاد.
و يبلغ سعر الأورو 9,3 كرونة نرويجية الآن ، مقارنة ب 9.6 كرونة منذ ثلاثة أسابيع. بالنسبة للجنيه فسعره 10.49 كرونة. سعر الدولار أصبح 8.05 كرونة مقابل 8.38 منذ ثلاثة أسابيع. هذا يعني أن الكرونة في أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي.
و من أسباب ضعف الدولار الأمريكي مؤخرا، هو فشل الرئيس دونالد ترامب يوم الإثنين الماضي في تبني منظومة صحية جديدة لتعوض الإصلاح الصحي الذي تبناه الرئيس السابق أوباما. و يؤكد ماغنوس أن بعد الفشل في الإصلاح الصحي، يشكك الكثيرون في مدى نجاح الإصلاح الضريبي الذي وعد به ترامب في برنامجه الإنتخابي. و تتوقع DNB أن سعر الكرونة سيواصل ارتفاعه ليصل إلى 9.2 كرونة مقابل الأورو في غضون ثلاثة أشهر، بينما من المتوقع أن يصبح سعر الدولار 8.4 كرونة في أكتوبر القادم.
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