سولبرغ: على المدرسين التقيد بالسرية المهنية

دعمت رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ اقتراح وزيرة الهجرة و الإندماج سيلفي ليستهاوغ بخصوص واجب إعلام السلطات عن سفر اللاجئين إلى بلادهم أثناء العطل، لكنها تذكر بأهمية السرية المهنية لدى المدرسين.

ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي

بما أن الذين يتحصلون على إقامة اللجوء في النرويج لا يسمح لهم بالعودة إلى بلادهم لقضاء العطل إلا في حالات قصوى كجنازة أو وفاة أحد أفراد العائلة، أكدت وزيرة الهجرة و الإندماج أهمية إعلام السلطات بمعلومات تتعلق بهكذا حالات حتى يتسنى معاقبة المخالفين. و قد أيدت رئيسة الوزارء سولبرغ هذا المقترح بشرط إعفاء المدرسين من هذه المسؤولية:

-هذه ليست مسؤولية المدرسين، فهم مقيدون بالسرية المهنية.

و أيد وزير التعليم توربيورن روي رئيسة الوزراء بخصوص إعفاء المدرسين من المسؤولية، مؤكدا أن المدرسين لا يخول لهم كشف أسرار التلاميذ إلا في حالة وجود خطر قد يهددهم:- يجب علينا أن نحافظ على الثقة بين التلميذ و المعلم.