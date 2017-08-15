سولبرغ: لا لسياسة لجوء أكثر صرامة

حزب التقدم بدأ حملته الإنتخابية باقتراح سياسات هجرة أكثر صرامة، لكن سولبرغ من حزب اليمين تعتقد أن سياسة الهجرة صارمة بما فيه الكفاية الآن و لا حاجة لإجراء تغييرات جديدة.

-لدينا سياسة هجرة جيدة الآن، و أنا راضية عن التدابير الرئيسية التي قمنا بها، و قد نقوم بالتعديلات إذا تزايد تدفق المهاجرين.

و رغم انخفاض عدد طالبي اللجوء بعد معدلات قياسية في 2015، مازال حزب التقدم مصرا على تشديد التدابير.