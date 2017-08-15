سولبرغ: لا لسياسة لجوء أكثر صرامة
Promotion med annonselenker
Trenger du penger? Slik får du best rente
حزب التقدم بدأ حملته الإنتخابية باقتراح سياسات هجرة أكثر صرامة، لكن سولبرغ من حزب اليمين تعتقد أن سياسة الهجرة صارمة بما فيه الكفاية الآن و لا حاجة لإجراء تغييرات جديدة.
-لدينا سياسة هجرة جيدة الآن، و أنا راضية عن التدابير الرئيسية التي قمنا بها، و قد نقوم بالتعديلات إذا تزايد تدفق المهاجرين.
و رغم انخفاض عدد طالبي اللجوء بعد معدلات قياسية في 2015، مازال حزب التقدم مصرا على تشديد التدابير.
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!