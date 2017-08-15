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Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)
Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

سولبرغ: لا لسياسة لجوء أكثر صرامة

Soumaya Nadia Hedhili
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حزب التقدم بدأ حملته الإنتخابية باقتراح سياسات هجرة أكثر صرامة، لكن سولبرغ من حزب اليمين تعتقد أن سياسة الهجرة صارمة بما فيه الكفاية الآن و لا حاجة لإجراء تغييرات جديدة.

-لدينا سياسة هجرة جيدة الآن، و أنا راضية عن التدابير الرئيسية التي قمنا بها، و قد نقوم بالتعديلات إذا تزايد تدفق المهاجرين.
و رغم انخفاض عدد طالبي اللجوء بعد معدلات قياسية في 2015، مازال حزب التقدم مصرا على تشديد التدابير.

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