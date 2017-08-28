خفض الضرائب بين مؤيد و معارض

في دراسة جديدة أعرب 38 بالمائة من النرويجيين عن رغبتهم في زيادة الضرائب من أجل الحفاظ على مزايا منظومة الضمان الإجتماعي.

من ناحية أخرى فضل 35 بالمائة من النرويجيين تخفيض الضرائب من أجل خلق فرص عمل جديدة، بينما رأى 22 بالمائة من المستطلعين أن إبقاء الضرائب على حالها أفضل خيار. أما ال5 بالمائة الباقون فلم يكن لهم رأي محدد.

علق مرشح حزب العمال يوناس ستوري على الدراسة قائلا: -هذا يدل أن للناخبين أولويات، و أرى أن الضرائب يجب أن تكون منخفضة قدر الإمكان و مرتفعة حسب الضرورة.

و يرى أودون لوسياكن من حزب اليسار الإشتراكي أن هذه النتيجة تدل على فشل اليمين في الإقناع بما روجوا له عن فوائد التخفيضات الضريبية، لكن إيرنا من حزب اليمين تعتقد أن اليسار لا يفهم أن الرفاهية مبنية على الوظائف و ليس الضرائب.