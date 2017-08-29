سيلفي ليستهاوغ تزور حي رينكبي السويدي

قامت وزيرة الهجرة و الإندماج النرويجية سيلفي ليستهاوغ بزيارة حي رينكبي السويدي،و هو حي معروف بكثرة عدد السكان الأجانب ، بالبطالة و الإجرام.

-النرويج تحتاج حكومة غير إشتراكية، فنحن لا نريد تحالفا بين الخضر و الحمر و الذي سيؤدي بدون تأكيد إلى إرتفاع في عدد اللاجئين إلى 20 ألف لاجىء سنويا. و على سبيل المثال صرح حزب اليسار الإشتراكي في 2015 أن سياسات السويد هي من أفضل السياسات في أوروبا و يحب الإقتداء بها. لذلك أنا هنا في السويد الآن. علينا التعلم من أخطاء السويد.

و قامت ليستهاوغ بزيارة حي رينكبي في ضواحي ستوكهولم و ذلك لتسليط الضوء على أخطاء سياسات الهجرة السويدية و التعلم من تجربة رينكبي في إستقبال اللاجئين.

-أريد أن أفهم الظروف، و التحدث مع الذين يعملون هناك، كالشرطة على سبيل المثال. و المهم كذلك زيارة المسؤولين عن الإندماج هنا. علينا فهم الأخطاء التي حدثت و تجنبها في النرويج، لكن علينا أيضا الإقتداء بالأفكار الناجحة. و تعتبر ليستهاوغ ما يحدث في هذا الحي السيء السمعة نتيجة لسياسة سويدية ساذجة.

و ردًّا على صحفية شبهت ما تفعله ليستهاوغ بالبروباغندا التي هدفها إخافة الناخبين أجابت ليستهاوغ:- لدى السويد تحديات حقيقية و من الواقعي مناقشة الأمر في النرويج.

-ألا تظنين أنك تستغلين حي رينكبي كأداة لتسيير حملتك الإنتخابية؟

-لا، فمن حق النرويجيين معرفة الظروف هنا و فهم كيفية تطوير سياسة هجرة مسؤولة حتى نسيطر على الوضع.

و قد قامت ليستهاوغ باستعمال عبارة "الظروف السويدية" كلما تتم مناقشة موضوع اللاجئين و الإندماج في النرويج. و تعني ليستهاوغ بهذا المصطلح المناطق التي يفشل فيها الإندماج و تتعرض فيها الشرطة إلى صعوبات كبيرة تمنعها من العمل بصفة عادية.

لكن أوسلو لا تعاني من هذه المشاكل و لا توجد أحياء تشبه حي رينكبي السويدي. و قد قام الحزب المسيحي بإنتقاد ليستهاوغ و اتهامها بالتقصير في عملها لأنها تزرع الشك و الكراهية بين الناس.