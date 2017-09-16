Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

هذه قد تكون تشكيلة الحكومة الجديدة

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

و التي تتمثل في الأحزاب الحاكمة و حزب اليسار

من الوارد أن يتم تعويض الحقيبة الوزارية لسيلفي ليستهاوغ وزيرة الهجرة و الإندماج بشخص آخر. من المتوقع كذلك إعطاء 3 حقائب وزارية لحزب اليسار. و رغم الاسم، فالحزب ايديولوجيا حزب وسطي أقرب إلى اليمين من اليسار. لكن الحزب سمي باليسار منذ مدة طويلة جدا، عندما كان لمسمى اليسار في النرويج معنى آخر. و من المتوقع الآن حصول حزب اليسار على 3 حقائب وزارية في حكومة سولبرغ. و من المتوقع كذلك حصول تغييرات و تحويرات وزارية عديدة عند تشكيل الحكومة الجديدة.

Mest sette video idag

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere