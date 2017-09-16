هذه قد تكون تشكيلة الحكومة الجديدة

و التي تتمثل في الأحزاب الحاكمة و حزب اليسار

من الوارد أن يتم تعويض الحقيبة الوزارية لسيلفي ليستهاوغ وزيرة الهجرة و الإندماج بشخص آخر. من المتوقع كذلك إعطاء 3 حقائب وزارية لحزب اليسار. و رغم الاسم، فالحزب ايديولوجيا حزب وسطي أقرب إلى اليمين من اليسار. لكن الحزب سمي باليسار منذ مدة طويلة جدا، عندما كان لمسمى اليسار في النرويج معنى آخر. و من المتوقع الآن حصول حزب اليسار على 3 حقائب وزارية في حكومة سولبرغ. و من المتوقع كذلك حصول تغييرات و تحويرات وزارية عديدة عند تشكيل الحكومة الجديدة.

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