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إجابات مطالب اللجوء تأخذ وقتا طويلا

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Soumaya Nadia Hedhili
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وصل إلى أوروبا بين عامي 2015 و 2016 نحو 2,2 مليون مهاجر

مع ازدياد مطالب اللجوء في العامين الأخيرين مزال العديد من اللاجئين ينتظرون إجابات مطالب اللجوء التي قاموا بطلبها.
و تمت الموافقة على 40 بالمائة من هذه المطالب بينما رفضت 3 بالمائة منها. و جاء معظم اللاجئين إلى أوروبا عبر اليونان و إيطاليا و لكن توجد أقلية طلبت اللجوء من بلدان أخرى.
و جاء 53 بالمائة من اللاجئين من سوريا، العراق و أفغانستان. و كانت ألمانيا أكثر بلد تلقت طلبات اللجوء.
و كان 49 بالمائة من اللاجئين لا يزالون ينتظرون الإجابة على مطالب اللجوء بحلول نهاية عام 2016.
و بينما كانت ألمانيا أسرع دولة في الإجابة على مطالب اللجوء (ثلاثة أشهر)، تستغرق مدة معالجة المطالب في النرويج و البالغ عددها 35000 مطلب، أكثر من سنة.
و تمثلت استراتيجية أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا في تسريع قبول طلبات لجوء السوريين و رفض آخرين، كلاجئي البلقان.
و بينما تتميز السويد، بلجيكا، هولاندا و إيطاليا بسرعة الإجابة، تعتبر المجر أسوء دولة في الأجابة على مطالب اللاجئين.
ومن مجموع المطالب تمت الموافقة على 885000 طلب لجوء و ترحيل 75 ألفا من طالبي اللجوء إلى بلدانهم. من ناحية أخرى تم رفض طلب 100 ألف شخص، و هم إشخاص مكان إقامتهم غير معروف و يعيش أغلبهم بطرق غير قانونية.

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