الأغلبية تريد حكومة تجمع اليمين بالخضر

هذا ما وضحه استطلاع رأي جديد بشأن الحكومة الجديدة.

في استطلاع رأي جديد قامت به إيبسوس لصالح جريدة داغبلادت أعرب 51 بالمائة أنهم يفضلون اليمين، اليسار و الحزب المسيحي في الحكومة. و أعرب الأغلبية عن رغبته في حكومة تجمع اليمين و الخضر ، بينما لم يوافق على حكومة تضم حزب التقدم سوى 34 بالمائة.

و عبر زعيم الحزب المسيحي كنوت هاريدي الذي انسحب من الحكومة عن عدم استغرابه من هذه النتيجة:

-ستكون صورة الحكومة اليمينية الوسطية اكثر وضوحا اجتماعيا. فهي ستكون حكومة تتعاطى بجدية مع مشاكل البيئة و المناخ، كما أنها ستؤدي إلى سياسات أفضل للمقاطعات.

و يؤيد هذا التحالف 89 بالمائة من ناخبي الحزب المسيحي و 87 بالمائة من ناخبي حزب اليسار بينما لا تتعدى نسبة ناخبي حزب اليمين 43 بالمائة. ف53 بالمائة منهم يوافقون على مواصلة التعاون مع حزب التقدم. بالنسبة لناخبي حزب العمال، وافق 68 بالمائة منهم على تعاون اليمين مع الخضر. اما نسبة ناخبي حزب الوسط الذين وافقوا على هذا التحالف فبلغت 59 بالمائة، بينما بلغت 69 بالمائة من ناخبي حزب الحمر و 99 بالمائة من ناخبي حزب الخضر.

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