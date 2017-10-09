المجلس الإسلامي النرويجي يفقد الدعم الحكومي

لن يتم دفع المنحة المخصصة للمجلس لسنة 2017.

أوصت الحكومة النرويجية البرلمان بعدم دفع النصف الثاني من المنحة الحكومية المخصصة للمجلس الإسلامي النرويجي و ذلك بعد أن عبرت الحكومة عن شكوكها حول قدرة المجلس بالوفاء بمهامها كمنظمة لبناء التواصل و الحوار بين المنظمات الدينية المختلفة، المجتمع المدني و الجمهور. و ستستعمل هذه المنحة وفقا للبرلمان لأغراض أخرى تفيد الحوار و التواصل بين الأديان.

و تؤكد وزيرة الثقافة ليندا هوفساند هيليلاند أهمية هذا الحوار:

-الحوار الديني أمر مهم جدا و حاسم للإندماج ، و لذلك خصصت الحكومة أموالا لهذا الغرض. لكن هناك شكوك كبيرة الآن حول ما إذا كان المجلس الإسلامي يساهم حقا في هذا الإندماج. لذلك قررت الحكومة إيقاف الدعم إلى المجلس. فالثقة لم تعد موجودة. النزاعات الموجودة في المجلس أثرت على توجهها و العواقب واضحة. الحوار أمر محوري لعودة المجلس إلى مكانته.

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