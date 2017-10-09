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مدير فرع أوبر النرويج كارل إدفارد أنديرسين
مدير فرع أوبر النرويج كارل إدفارد أنديرسين

شركة أوبر تنسحب من النرويج

Soumaya Nadia Hedhili
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أعلنت شركة أوبر التي تقدم خدمات سيارات الأجرة الموازية أنها ستتوقف عن العمل مؤقتا في النرويج.

و علق مدير فرع أوبر النرويج كارل إدفارد أنديرسين على هذا القرار قائلا:
-لقد أعلنا عدة مرات أننا نريد أن نعمل في البلاد بطريقة منظمة.
و يأتي هذا التعليق بعد أن تم اتهام شركة أوبر بعملها الغير مرخص في النرويج. و جاء هذا التصريح قبل صدور قرار وزارة النقل و المواصلات النرويجية بخصوص القطاع الموازي لسائقي الأجرة. فهيئة مراقبة التجارة الحرة الأوروبية طالبت النرويج بتغيير النظام الحالي لأنه حسب قولهم يمنع التجارة الحرة. و بدأت المشكلة بعد أن حددت الوزارة النرويجية عددا محددا لهذه السيارات.

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