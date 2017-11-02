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(NTB scanpix)

وزيرة الثقافة تدعم المنظمة الإسلامية الجديدة

Soumaya Nadia Hedhili
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أعربت وزيرة الثقافة ليندا هوفستاد عن تفائلها بالمنظمة الجديدة التي أنشأتها المساجد و المراكز الخمسة المنشقة عن المجلس الإسلامي النرويجي.

أنا سعيدة بهذه المبادراة الجديدة التي تساهم في الحوار الفعلي بين الأديان
و تأمل الوزيرة أن يوافق البرلمان على استعمال الدعم الذي سحب من المجلس الإسلامي النرويجي، على استثمار هذه الأموال في الحوار بين الأديان.
و قد تم إنشاء منظمة جديدة تحت إسم شبكة الحوار المسلمة في النرويج يوم الخميس الماضي و ضمت أعضاء الرابطة الإسلامية، الجماعة الإسلامية للبوسنة و الهرسك، المركز الإسلامي الثقافي الألباني، المركز الثقافي الإسلامي و مركز الرحمة.

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