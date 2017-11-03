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(Foto: Trond Lepperød (Nettavisen))

الآلاف يتظاهرون ضد الرسوم المرورية المكلفة

Soumaya Nadia Hedhili
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التقى 3000 متظاهر أمام مبنى بلدية أوسلو و البرلمان النرويجي للتظاهر ضد الرسوم المرورية المكلفة في أوسلو.

اجتمع المتظاهرون يوم الإربعاء الماضي أمام البرلمان من أجل إيصال صوتهم للسياسيين و تذمرهم من المحطات المرورية الجديدة.
و تقول سيسيل ساتيرستول، إحدى المتظاهرات:
-أستغرب كيف يمكن للسياسيين ان يتغاضوا عن ما وعدونا به. لقد أصبحت هذه المدينة أشبه بمدينة شيوعية. يبدو أنهم يريد من المدينة أن تصبح خالية تماما من السيارات و الحركة الإقتصادية. فمركز البريد بعيد من منزلي و موجود في سكوين، فإن احتجت أن أذهب إلى مركز البريد، علي تخطي المحطة المرورية ذهابا و إيابا و سيكلفني ذلك 150 كرونة نرويجية.

و تم التخطيط لنحو 60 محطة مرورية جديدة في أوسلو إبتداءًا من 2019.
و يؤكد أندرياس تانييرغ و هو متظاهر آخر ما قالته سيسيل مشيرا إلى الأسعار المكلفة لرسوم المحطات الجديدة:
لقد تحمل الناس بما يكفي. هذا الإحباط الذي نراه اليوم هو نتيجة هذه التدابير التي اتخذت كالمحطات المرورية، مشاكل موقف السيارات و غيرها، و الآن هذا! هذا يكفي.
و تم اعتماد خطة المحطات المرورية الجديدة في صيف 2017, و قد صوت كل من أحزاب اليمين، اليسار، العمال، الخضر و الحزب المسيحي لصالح هذه الخطة. و تم رفع أسعاررسوم المحطات المرورية في ساعات الذروة في أول أكتوبر الماضي مما أدى إلى انخفاض حركة المرور في هذه الأوقات. و يتكلف مرور سيارات البنزين وقت الذروة 54 كرونة مقابل 59 كرونة لسيارات الديزل.

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