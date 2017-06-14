قامت الرقابة الصحية بزيارة تفقدية ل40 مطعما للأكلات السريعة .هذا ما وجدوه!

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ترجمة و تلخيص سمية الهذيلي:



أسفرت زيارة الرقابة الصحية الى عدة مطاعم للأكلات السريعة عن قرارات بغلق البعض، بينما تم إعطاء تنبيه لمطاعم أخرى. و شمل قرار حظر بيع المنتوجات الغذائية مطعما واحدا. و كانت هذه نتيجة الرقابة الصحية التي تمت في أوسلو، باروم و أسكر في شهر أبريل الماضي. و كانت 6 من المطاعم تعمل حسب شروط السلامة الصحية، بينما احتاج أغلبهم إلى مزيد من التحسينات.

المطاعم التي شملها قرار القيام بتحسينات:

-كباب شارلي، تورشوف.

-ليللي ارينا، ڤاملا رينڤيريكس فاي.

-هوت سبايسي ڤريل، ماريدالسفاين.

-بابا روزا بيزا، نيدري كالباكفاي.

-سان هاوڤسان كباب، اوليفالفاين.

-بيزا فيغارو، فولسفاين.

-مطعم ستابيك، ڤاملي رينڤيريكس فاي.

-تكساس ڤريل ڤرورود

-ڤريل و كباب آرا، كريستيان ميشالسان ڤاتا.

-فافوريت بيزا، كارل بانش بلاس.

-بيزاڤوتين، ساندفيكسفاين.

-باڤتن لونش و ڤريل، بروفيسور بيركلاندس فاي.

-كباب و بيزا نورستراند، اوبيرتس رودس فاي.

-بيليز كيتشن، سليمدالسفاين.

-فاستلي بوا خالد محمود، فيستليفاين.

-ريد اونيون، همبروس بلاس.

-هولتات بيزا، كونڤس فاين

-بيزا و كباب اوسلو، تويينڤاتا.

-بيزا و ڤريل فولارنڤا، هيدماركسڤاتا.

-ڤو ڤو كباب، كولساستيان.

-فولكاتس كباب، ڤرينسن فاين.

-كباب بيتن اوست، بيلسترادت.

-ليلي كباب بيتن، بيلسترادت.

-بيسلات ڤريل، بيلسترادت.

-جافس اوبسال، هاكن تفايترسفاي.

-غزة شوكن، مولليرڤاتا.

-دينوس بيزا، سايلدوكس ڤاتا.

-بيزا بلاس، كنتراليين.



المطاعم التي أغلقت:

-البارميجانو، ماريدالسفاين.

-مات بروفن بيزا و ڤريل، ماريدالسفاين.

-هوفيك بيزا، بانڤز فاي.

-اريانة بيزاريا، بيرڤنسفاين.

-كباب و ڤريل أرا، كريستيان ميكايلسن ڤاتا.

-فستلي بود خالد محمود، فيستليفاين.

-هولتت بيزا، كونڤزفاين.

-رويال ڤريل، ڤارفر اوتربورڤز فاي.

-ترويس ا س، تورڤاتا.



المطعم الذي منع من بيع المواد الغذائية:

-هوفيك بيزا، بانڤزفاي.