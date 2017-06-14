قامت الرقابة الصحية بزيارة تفقدية ل40 مطعما للأكلات السريعة .هذا ما وجدوه!
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Zalando-salget: De beste kuppene gutta gjør
ترجمة و تلخيص سمية الهذيلي:
أسفرت زيارة الرقابة الصحية الى عدة مطاعم للأكلات السريعة عن قرارات بغلق البعض، بينما تم إعطاء تنبيه لمطاعم أخرى. و شمل قرار حظر بيع المنتوجات الغذائية مطعما واحدا. و كانت هذه نتيجة الرقابة الصحية التي تمت في أوسلو، باروم و أسكر في شهر أبريل الماضي. و كانت 6 من المطاعم تعمل حسب شروط السلامة الصحية، بينما احتاج أغلبهم إلى مزيد من التحسينات.
المطاعم التي شملها قرار القيام بتحسينات:
-كباب شارلي، تورشوف.
-ليللي ارينا، ڤاملا رينڤيريكس فاي.
-هوت سبايسي ڤريل، ماريدالسفاين.
-بابا روزا بيزا، نيدري كالباكفاي.
-سان هاوڤسان كباب، اوليفالفاين.
-بيزا فيغارو، فولسفاين.
-مطعم ستابيك، ڤاملي رينڤيريكس فاي.
-تكساس ڤريل ڤرورود
-ڤريل و كباب آرا، كريستيان ميشالسان ڤاتا.
-فافوريت بيزا، كارل بانش بلاس.
-بيزاڤوتين، ساندفيكسفاين.
-باڤتن لونش و ڤريل، بروفيسور بيركلاندس فاي.
-كباب و بيزا نورستراند، اوبيرتس رودس فاي.
-بيليز كيتشن، سليمدالسفاين.
-فاستلي بوا خالد محمود، فيستليفاين.
-ريد اونيون، همبروس بلاس.
-هولتات بيزا، كونڤس فاين
-بيزا و كباب اوسلو، تويينڤاتا.
-بيزا و ڤريل فولارنڤا، هيدماركسڤاتا.
-ڤو ڤو كباب، كولساستيان.
-فولكاتس كباب، ڤرينسن فاين.
-كباب بيتن اوست، بيلسترادت.
-ليلي كباب بيتن، بيلسترادت.
-بيسلات ڤريل، بيلسترادت.
-جافس اوبسال، هاكن تفايترسفاي.
-غزة شوكن، مولليرڤاتا.
-دينوس بيزا، سايلدوكس ڤاتا.
-بيزا بلاس، كنتراليين.
المطاعم التي أغلقت:
-البارميجانو، ماريدالسفاين.
-مات بروفن بيزا و ڤريل، ماريدالسفاين.
-هوفيك بيزا، بانڤز فاي.
-اريانة بيزاريا، بيرڤنسفاين.
-كباب و ڤريل أرا، كريستيان ميكايلسن ڤاتا.
-فستلي بود خالد محمود، فيستليفاين.
-هولتت بيزا، كونڤزفاين.
-رويال ڤريل، ڤارفر اوتربورڤز فاي.
-ترويس ا س، تورڤاتا.
المطعم الذي منع من بيع المواد الغذائية:
-هوفيك بيزا، بانڤزفاي.
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