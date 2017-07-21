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Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix أدى قدوم العديد من الطلاب الجدد للإلتحاق بالسنة الجامعية الجديدة إلى نشاط في سوق العقار في أوسلو أثناء فترة الصيف
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix أدى قدوم العديد من الطلاب الجدد للإلتحاق بالسنة الجامعية الجديدة إلى نشاط في سوق العقار في أوسلو أثناء فترة الصيف

ارتفاع أسعار الكراء في أوسلو

Soumaya Nadia Hedhili
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رغم نشاط السوق، كانت هناك صعوبة في بيع العقارات

مقال: فريد إغوبه
ترجمة و تلخيص: سمية الهذيلي
أدى قدوم العديد من الطلاب الجدد للإلتحاق بالسنة الجامعية الجديدة إلى نشاط في سوق العقار في أوسلو أثناء فترة الصيف.
و تفسر الرئيسة التنفيذية لشركة السمسرة أوتلاياماغلارن، فيبيكي أوغدال، هذه الطلب المتزايد على الكراء:- هذا موسم الذروة الإعتيادي، كما أن قدوم الطلاب يزيد السوق نشاطا، خاصة و أن البنوك تقدم قروضا دون شروط صارمة. لكن ارتفاع الأسعار هذا غريب و صعب تفسيره. فالعديد يريدون شراء عقار، لكنهم ينتظرون انخفاض الأسعار.
يشير هافارد تفيردال من شركة لايي بولي إلى التغيرات التي حدثت في ضوابط الحصول على القرض العقاري و التي قد تكون نقطة تحول مؤثرة في سوق الكراء. فالبنوك الآن تقدم قروضا قيمتها خمس مرات الراتب السنوي. كما يشترط على المقترض المساهمة ب40 بالمائة من سعر العقار في حالة شراءه عقارا ثانيا غير عقاره الرئيسي.
-هذه التفاصيل، مع عدم وضوح مستقبل السوق العقارية من ناحية الأسعار، ستخلق نوعا من الحذر في اتخاذ القرارات و هذا يؤثر سلبا على أسعار الكراء.
و يضيف هافارد أن العديد فضلوا بيع عقارهم عِوَض كرائه.

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