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Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)
Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

احتفال عائلي بميدالية فيليب البرونزية

Soumaya Nadia Hedhili
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احتفل العداء النرويجي فيليب إنغيبريغستن مع عائلته بفوزه بالميدالية البرونزية لسباق 1500 متر في كأس العالم لألعاب القوى بلندن.

احتفل العداء النرويجي مع والدته، إخوته و خطيبته أستريد مانجن بالفوز.

-أمر لا يصدق! نحن فخورون جدا اليوم!

هذا ما صرح به شاتيل توميرنيس رئيس ألعاب القوى النرويجي بعد الفوز.

و قدمت لتشجيع فيليب مجموعة متكونة من 28 شخصا.

-عائلتي تعني لي الكثير و قد شجعتني كثيرا طوال الوقت. وجود أخي هنريك بجانبي أمر مهم جدا، و دون دعم أمي و أبي لما أستطعت الإستمرار.

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