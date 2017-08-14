احتفال عائلي بميدالية فيليب البرونزية
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احتفل العداء النرويجي فيليب إنغيبريغستن مع عائلته بفوزه بالميدالية البرونزية لسباق 1500 متر في كأس العالم لألعاب القوى بلندن.
احتفل العداء النرويجي مع والدته، إخوته و خطيبته أستريد مانجن بالفوز.
-أمر لا يصدق! نحن فخورون جدا اليوم!
هذا ما صرح به شاتيل توميرنيس رئيس ألعاب القوى النرويجي بعد الفوز.
و قدمت لتشجيع فيليب مجموعة متكونة من 28 شخصا.
-عائلتي تعني لي الكثير و قد شجعتني كثيرا طوال الوقت. وجود أخي هنريك بجانبي أمر مهم جدا، و دون دعم أمي و أبي لما أستطعت الإستمرار.
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