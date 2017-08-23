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مدير مسجد درامن يعترف بالإحتيال

Soumaya Nadia Hedhili
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اعترف أحد أعضاء المجلس الإسلامي بالتلاعب بالمال العام و  بتقريره الضريبي.

وقد اعترف العضو المنتخب بالمجلس الإسلامي بأغلبية التهم الموجهة إليه أثناء محاكمته في محكمة مقاطعة درامن يوم الثلاثاء.
و قد اتهم مدير المسجد بالإحتيال على مكتب الشغل و التغطية الإجتماعية NAV بمبلغ قدره 150000 كرونة. كما أنه اتهم بالتلاعب بالتقرير الضريبي من أجل الحصول على قرض.
و قد تقلد المتهم منصبا قياديا في المجلس الإسلامي النرويجي و مسجد درامن، لكنه طلب الإستقالة من كلا المنصبين بعد اتهامه بالإحتيال. و قد حذف المجلس الإسلامي كافة المعلومات الموجودة عن هذا العضو من صفحته الإلكترونية بعد ثبوت التهمة.

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