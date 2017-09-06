ماريت أرنستاد تهاجم منتقدي ليستهاوغ
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-لا يستحق أي سياسي نرويجي أن يتعرض لهجوم من هذا القبيل. لقد تم تجاوز الحدود.
و تشير أرنستاد بتصريحها إلى ما كتبه الناشر النرويجي ويليام نيغور عن ليستهاوغ حين لقبها بالوزيرة الفاشية و العنصرية.
و رغم أن أرنستاد ليست من نفس الكتلة السياسية للوزيرة ليستهاوغ (من حزب التقدم) ، فهي تؤكد رفضها هذا الهجوم على شخص ليستهاوغ:
-هذا التمشي سيخلق جوا مشحونا و غير مريح للعمل السياسي.
لكنها تنوه أن أنصار ليستهاوغ يقومون بنفس الخطأ عندما يكتبون تصريحات مماثلة.
-كلاهما على خطأ. لكن مستشار ليستهاوغ الإعلامي أعرب عن أسفه عما كتبه أنصارها على صفحاتها في وسائل التواصل الإجتماعي. لقد أصبح الحوار صعبا و علينا إيقاف هذه الهجومات حتى نستطيع إجراء نقاش سياسي جيد في المستقبل. لقد لاحظنا في هذه الحملة الإنتخابية أن الأشخاص أصبحوا أكثر أهمية من القضايا. هناك عدة قضايا و إصلاحات التي تستحق النقاش في هذه الحملة و علينا أن نركز على ذلك.
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