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ماريت أرنستاد
ماريت أرنستاد

ماريت أرنستاد تهاجم منتقدي ليستهاوغ

Soumaya Nadia Hedhili
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أبدت أرنستاد من حزب الوسط النرويجي عن إستيائها من الهجوم الشرس الذي تتعرض له الوزيرة ليستهاوغ في شخصها.

-لا يستحق أي سياسي نرويجي أن يتعرض لهجوم من هذا القبيل. لقد تم تجاوز الحدود.
و تشير أرنستاد بتصريحها إلى ما كتبه الناشر النرويجي ويليام نيغور عن ليستهاوغ حين لقبها بالوزيرة الفاشية و العنصرية.
و رغم أن أرنستاد ليست من نفس الكتلة السياسية للوزيرة ليستهاوغ (من حزب التقدم) ، فهي تؤكد رفضها هذا الهجوم على شخص ليستهاوغ:
-هذا التمشي سيخلق جوا مشحونا و غير مريح للعمل السياسي.
لكنها تنوه أن أنصار ليستهاوغ يقومون بنفس الخطأ عندما يكتبون تصريحات مماثلة.
-كلاهما على خطأ. لكن مستشار ليستهاوغ الإعلامي أعرب عن أسفه عما كتبه أنصارها على صفحاتها في وسائل التواصل الإجتماعي. لقد أصبح الحوار صعبا و علينا إيقاف هذه الهجومات حتى نستطيع إجراء نقاش سياسي جيد في المستقبل. لقد لاحظنا في هذه الحملة الإنتخابية أن الأشخاص أصبحوا أكثر أهمية من القضايا. هناك عدة قضايا و إصلاحات التي تستحق النقاش في هذه الحملة و علينا أن نركز على ذلك.

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