باحث سويدي: ليستهاوغ على حق

-لست سعيدا بضم صوتي إلى ليستهاوغ لكن الظاهرة التي نتحدث عنها موجودة فقط في السويد، و لا تتشابه مع وضع بلدان الجوار.

كان هذا تصريح الباحث السويدي المختص في الإجرام ماني غيريل الذي قام بدراسة العنف المسلح المتزايد في السويد و بالأخص دراسة العنف المتعلق باستعمال القنابل اليدوية و الأسلحة النارية.

-في هذه الدراسة نقوم بالتركيز على العنف المسلح. و قد تبين أن تطور العنف المسلح في السويد كان بطيئا إلى حد التسعينات. لكن العنف و استعمال السلاح ازداد بكثرة في السنوات الأخيرة بين الشباب، و خاصة في الفئة العمرية بين 15 و 29 سنة.

و تظهر نتائج الدراسة أن عدد الوفيات جراء العنف المسلح في هذه الفئة العمرية في السويد يبلغ خمسة أضعاف(مقارنة بالسكان) عدد الوفيات في بلدان مماثلة كالنرويج، ألمانيا أو الدانمارك.

أما بالنسبة للوفيات بغض النظر عن العمر فهي أعلى في السويد من النرويج ب2.5 مرات.

و قد ارتفع عدد حالات إطلاق النار في عدة مدن سويدية مثل مالمو، ستوكهولم و غوتنبرغ من 205 حالات سنة 2013 إلى 251 حالة سنة 2016، من بينها 30 حالة وفاة.

-السويد هي الوحيدة التي شهدت هذه الزيادة، و هي أعلى بكثير من الزيادة في النرويج التي لم تشهد تطورا لحالات إطلاق النار. و كما تقولون في النرويج هناك بالفعل "ظروف سويدية". فهذه الظواهر الموجودة في السويد ليست موجودة في بلدان الجوار.

و قد تم انتقاد سيلفي ليستهاوغ، وزيرة الهجرة و الإندماج النرويجية بشدة بعد استعمالها عبارة "الظروف السويدية" عند مناقشة تزايد العنف في الأحياء ذو الأغلبية الأجنبية في السويد.

-لست سعيدا بالدفاع عن ليستهاوغ لكن عبارة "الظروف السويدية" هو مصطلح واقعي.

-هل يمكن ربط هذه الظاهرة بالهجرة؟

-لم نأخذ هذا بعين الإعتبار في الدراسة، فهناك عدة عوامل لم نكمل دراستها بعد. لكننا لاحظنا أن المناطق المعنية بالأمر تعاني من الفقر و فيها أعداد كبيرة من المهاجرين. لكن هناك الكثير من المهاجرين في ألمانيا كذلك، لكننا لم نلاحظ أي ازدياد في العنف المسلح في ألمانيا رغم ذلك. هذا يثبت أن الظاهرة أكثر تعقيدا مما نتصور.