موظفو شركة ساس يهددون بالإضراب

يبدو أن المفاوضات بين الطرفين لم تكلل بالنجاح.

بدأ الإضراب بطيارين إثنين، لكن الوضع قد يتفاقم مع تهديدات بإضراب عام يوم الخميس القادم.

و صرح المفاوض باسم نقابة الطيران يانس ليبيسناد، أن الشركة رفضت مقابلة الطيارين:

-كان بإمكان ساس تجنب الإضرابات و ذلك بضمان نفس ظروف زملائنا في السويد و الدانمارك بما يناسب التعديلات الوطنية. هذا مثير للاستفزاز و هو أمر غير مقبول.

و رغم أن المفاوض نيابة عن شركة ساس أكد أن الطيارين تلقيا نفس الزيادة التي تحصل عليها زملائهم في البلدان المجاورة يتشكى الموظفون من جدول العمل الغير مناسب . فأوقات العمل يصعب التنبؤ بها حسب قولهم، و كان هذا لب المشكلة.