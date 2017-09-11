Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)
Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

موظفو شركة ساس يهددون بالإضراب

Soumaya Nadia Hedhili
Tips meg

يبدو أن المفاوضات بين الطرفين لم تكلل بالنجاح.

بدأ الإضراب بطيارين إثنين، لكن الوضع قد يتفاقم مع تهديدات بإضراب عام يوم الخميس القادم.
و صرح المفاوض باسم نقابة الطيران يانس ليبيسناد، أن الشركة رفضت مقابلة الطيارين:
-كان بإمكان ساس تجنب الإضرابات و ذلك بضمان نفس ظروف زملائنا في السويد و الدانمارك بما يناسب التعديلات الوطنية. هذا مثير للاستفزاز و هو أمر غير مقبول.
و رغم أن المفاوض نيابة عن شركة ساس أكد أن الطيارين تلقيا نفس الزيادة التي تحصل عليها زملائهم في البلدان المجاورة يتشكى الموظفون من جدول العمل الغير مناسب . فأوقات العمل يصعب التنبؤ بها حسب قولهم، و كان هذا لب المشكلة.

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere