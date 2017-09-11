موظفو شركة ساس يهددون بالإضراب
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يبدو أن المفاوضات بين الطرفين لم تكلل بالنجاح.
بدأ الإضراب بطيارين إثنين، لكن الوضع قد يتفاقم مع تهديدات بإضراب عام يوم الخميس القادم.
و صرح المفاوض باسم نقابة الطيران يانس ليبيسناد، أن الشركة رفضت مقابلة الطيارين:
-كان بإمكان ساس تجنب الإضرابات و ذلك بضمان نفس ظروف زملائنا في السويد و الدانمارك بما يناسب التعديلات الوطنية. هذا مثير للاستفزاز و هو أمر غير مقبول.
و رغم أن المفاوض نيابة عن شركة ساس أكد أن الطيارين تلقيا نفس الزيادة التي تحصل عليها زملائهم في البلدان المجاورة يتشكى الموظفون من جدول العمل الغير مناسب . فأوقات العمل يصعب التنبؤ بها حسب قولهم، و كان هذا لب المشكلة.
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