الخبراء يتوقعون ازدهار شركة ستاتويل

لقد استفادت شركة ستاتويل من تحسن أسعار النفط و الغاز هذه العام و خاصة في الربع الأخير من هذه السنة مما أدى إلى زيادة إنتاج الشركة.

ستسلم شركة ستاتويل غدا الخميس تقريرها المتعلق بنتائج الربع الثالث، آفاق الإستثمار المستقبلية و مستويات الإنتاج المتوقعة.

و يعلق المحلل تروند أومدال من باريتو سيكوريتيز على الوضع بقوله:

-لقد ارتفع إنتاج الشركة بسبب انخفاض مستوى تخزين و إنتاج الغاز الأوروبي و ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي السائل في الصين و الهند. هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار الأوروبية. فقد زاد إنتاج الغاز على الجرف القاري النرويجي أكثر من المتوقع، و ذلك بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. و أدى هذا إلى ارتفاع إنتاج النفط و الغاز النرويجي بنسبة 12 بالمائة و أيضا زيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لذلك نتوقع المزيد من الأرباح.



و جمعت ستاتويل في تقريرها توقعات 29 محللا مختصا في السوق النفطية. و يعتقد المحللون أن الشركة ستحقق 2,42 مليار دولار من الأرباح قبل خصم الضرائب.

و بعد تحسن أرباح الشركة انخفضت أيضا نسبة تداين فيها من 35 بالمائة إلى 27 بالمائة.

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