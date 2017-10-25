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Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

الخبراء يتوقعون ازدهار شركة ستاتويل

Soumaya Nadia Hedhili
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لقد استفادت شركة ستاتويل من تحسن أسعار النفط و الغاز هذه العام و خاصة في الربع الأخير من هذه السنة مما أدى إلى زيادة إنتاج الشركة.

ستسلم شركة ستاتويل غدا الخميس تقريرها المتعلق بنتائج الربع الثالث، آفاق الإستثمار المستقبلية و مستويات الإنتاج المتوقعة.
و يعلق المحلل تروند أومدال من باريتو سيكوريتيز على الوضع بقوله:
-لقد ارتفع إنتاج الشركة بسبب انخفاض مستوى تخزين و إنتاج الغاز الأوروبي و ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي السائل في الصين و الهند. هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار الأوروبية. فقد زاد إنتاج الغاز على الجرف القاري النرويجي أكثر من المتوقع، و ذلك بنسبة 44 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. و أدى هذا إلى ارتفاع إنتاج النفط و الغاز النرويجي بنسبة 12 بالمائة و أيضا زيادة في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. لذلك نتوقع المزيد من الأرباح.

و جمعت ستاتويل في تقريرها توقعات 29 محللا مختصا في السوق النفطية. و يعتقد المحللون أن الشركة ستحقق 2,42 مليار دولار من الأرباح قبل خصم الضرائب.
و بعد تحسن أرباح الشركة انخفضت أيضا نسبة تداين فيها من 35 بالمائة إلى 27 بالمائة.

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