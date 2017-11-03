ليستهاوغ لن تسافر إلى كابول

بعد النقاشات الطويلة عن موضوع الترحيل القسري لللاجئين القصر الأفغان عند بلوغهم ال18, تعلن وزيرة الهجرة ليستهاوغ أنها لن تسافر إلى كابول.

-من المهم أن يغادر هؤلاء الشباب الذين بلغوا سن الرشد البلاد. فهم لا يحتاجون إلى الحماية. و هذا الترحيل إشارة للبقية في أفغانستان.

لكن ليستهاوغ رفضت أن تسافر شخصيا إلى كابول معللة ذلك بدواعي أمنية مما أدى إلى ردود فعل مستنكرة.

-لا أتصور أنني قد أسافر إلى كابول الآن، فالوضع الأمني يختلف للأجانب.

فعلى الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية تحث السلطات النرويجيين على عدم السفر إلى أفغانستان إلا للضرورة القصوى.

و تؤكد وزيرة الهجرة ليستهاوغ أنه وفقا للخبراء، إمكانية تعرض الأجانب للإختطاف موجودة إلى غيرها من المخاطر الأخرى.

-بالنسبة للأفغان، الوضع مختلف تماما، فهو ليس خطيرا بالضرورة. كما أننا نقوم بتقييم كل حالة بصفة فردية.

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