معهد الصحة العامة: إصابة 7 أشخاص بنوع نادر من السالمونيلا

هذه الإصابة أمر غير مسبوق في النرويج

صرح معهد الصحة العامة في بيان صحفي أنهم تلقوا إشعارا بإصابة سبعة نرويجيين بنوع نادر من باكتيريا السالمونيلا.

و تعتبر هذه البكتيريا نوعا جديدا من السالمونيلا بسبب حمضها النووي الذي لم يسبق أن وجد في النرويج من قبل.

و تؤكد مستشارة معهد الصحة العامة هايدي لانغ أن كل المرضى أصيبو بالبكتيريا داخل النرويج:

-تم أخذ عينات المرضى في أغسطس و يعتقد أن جميعهم أصيبوا في النرويج. و كشفت العينات أن البكتيريا لديها نفس الحمض النووي في جميع الحالات. لم تظهر هذه البكتيريا في النرويج مسبقا سواء في البشر، الأطعمة أو الحيوانات.

اما بالنسبة للمصابين فهم من محافظات مختلفة و هي أكيرشهوس، أوسلو، فينمارك، رومسدال و سوغن فيوردان.

و تقوم مختلف المؤسسات الصحية و الغذائية النرويجية الآن بالتحقيق في مصدر هذه البكتيريا و إن كان المرضى قد أصيبوا من نفس المصدر.

و قد نشر معهد الصحة العامة النرويجي تعليمات لتفادي الإصابة بهذه البكتيريا:

-تأكد أن اللحوم مطبوخة جيدا.

-تجنب الحليب الغير مبستر.

-غسل اليدين بعد زيارة المرحاض ، لمس الحيوانات و قبل الطهي.

-غسل السكاكين و غيرها من أدوات الطبخ جيدا قبل استخدامها للطبخ.

-غسل الفواكه و بالأخص الفواكه المستوردة من الخارج قبل تناولها و معالجة بعض المنتجات المستورة حراريا قبل الإستعمال.

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