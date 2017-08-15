ستوري:لست متعودا على الفوز

كانت تدخلات رئيس حزب العمال يوناس ستوري واضحة جدا و قوية في أول مناظرة تمت بين الأحزاب قبل انتخابات سبتمبر. و كانت أضعف المشاركات هي لحزبي البيئة و الحمر.

علق ستوري على مقال جريدة نتآفيسن الذي لقبه بالفائز دون منازع في المناظرة، قائلا: -هذه تبعات غير عادية لكنني أشكركم على حال.

و يضيف ستوري أنه راضٍ عن مشاركته: - أشعر أن كلامي كان واضحا و هذه بداية جيدة لحملتنا.

من ناحية أخرى كانت مشاركة كل من أونا باسثولم من حزب البيئة و بيورنار موكسناس من حزب الحمر ضعيفة و قد وجدا صعوبة في المشاركة بالنقاش.

و تذمر موكسناس قائلا: -كان بودّي أن أشارك أكثر بالنقاش، و طلبت الإذن للكلام عدة مرات لكنني لم امنح الفرصة، و هذا أزعجني بعض الشيء. لكنني كنت واضحا عن خططنا حول من يستغلون دعم التغطية الإجتماعية و سنطبقه إن وصلنا للحكم.

بينما عبرت باسثولم، ممثلة حزب البيئة، عن عدم استغرابها من موقعهم في ذيل القائمة:- المهم هو أنه كان باستطاعتنا إيصال صوتنا إلى ناخبينا، لم يكن لدينا الوقت الكافي للحديث عن كل شيء، لكن الوقت يتم تقسيمه حسب حجم الأحزاب.

أثناء المناظرة اتهم ستوري ممثل الحزب المسيحي كنوت هارايدي بكونه في الفريق الخاطىء ملمحا أن حزبه أقرب إلى أحزاب اليسار. و يؤكد ستوري أن حزبه لن يتحالف مع حزب البيئة و الحمر و لكنه لا يستبعد الإمكانية تماما.

أما حزب الوسط الذي يمثله تروغفي فادوم فجاء في المركز الثالث في المناظرة حسب نتآفيسن.

و عبر فادوم عن رضائه بأدائه فصفة عامة.

بالنسبة لممثل الحزب المسيحي هارايدي فقد احتدم النقاش بينه و بين ممثلة حزب التقدم سيف يانسن حول القيم النرويجية و ماهيتها.