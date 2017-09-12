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سولبرغ Foto: Paul Weaver
سولبرغ Foto: Paul Weaver

انتصار جديد لإيرنا سولبرغ

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Soumaya Nadia Hedhili
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لكن هذا لا يعني أنها في منأى من العقبات

فازت إيرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج و مرشحة حزب اليمين النرويجي للمرة الثانية على التوالي في الإنتخابات البرلمانية النرويجية. لكن فوز إيرنا سولبرغ مرشحة حزب اليمين يعتمد على حزب اليسار و الحزب المسيحي للحصول على الأغلبية البرلمانية. لكن هاذان الحزبان لا يريدان مشاركة الحكم مع حزب التقدم، مما يعني أن المحادثات بين الأحزاب ستكون صعبة و معقدة.

و تصف بياتي نوسوم، رئيسة المجلس الإستشاري فوتبرينت هذا الفوز الجديد بالمختلف: - يمكننا الجزم أنها لن تكون مجرد أربع سنوات جديدة، بل أربع سنوات مختلفة. قاعدة الحكم ستصبح أكثر هشاشة بكثير.

و سيكون أكبر تحدي لسولبرغ هو تشكيل حكومة تجمع شريكها هو حزب التقدم مع الأحزاب اليمينية الأخرى.

و لقد أصبحت المعضلة الآن هي رفض الأحزاب اليمينية الأخرى مواصلة بقاء حزب التقدم في الحكم.

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Gunnar Stavrum
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