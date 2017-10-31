هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس رختر ضربت شرق النرويج ليلة الأحد

ضربت هزة أرضية صغيرة بقوة 2,5 على مقياس رختر غرب غيلراسن على الساعة 02.07 ليلا يوم الأحد.

و سجل مركز الهزة في ليلوماركا إلى الغرب من غييليروسن في الجزء الجنوبي من نوردماركا على الساعة 02.07 ليلا يوم الأحد. بلغت قوة الزلزال 2.5 على مقياس رختر و بلغ عمقه حوالي 15 كيلومترا.

و شعر بعض سكان مناطق روماريكي، أوسلو و هونيفوس بالهزة، إذ سمع بعضهم صوت اهتزاز الأرض الذي استمر حوالي من 10 إلى 15 ثانية.

لكن المختصة في الجيولوجيا بيتينا غويرتز آلمن تؤكد أن الهزات الأرضية الصغيرة في هذه المنطقة أمر شائع، لكنها في العادة أضعف من هزة يوم الأحد و لذلك لا يشعر بها السكان عادة.

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