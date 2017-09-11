حزب العمال يرسل 500 ألف إرسالية قصيرة إلى الناخبين النرويجيين
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علق العديد على الإرساليات القصيرة التي أرسلها حزب العمال إلى نصف مليون ناخب نرويجي محتمل ليحثهم على الإنتخاب. و قد قام الحزب بشراء قوائم لأسماء و أرقام هواتف من إحدى الوكالات.
و قد نفت مديرة الإتصالات لحزب العمال إنغريد لانغيرود خرقهم لقوانين التسويق.
"مرحبا.لقد بدأت الإنتخابات البرلمانية بشكل سلس، لكن هل تريد أن يواصل حزبا اليمين و التقدم في الحكم ؟ هل تريد تغييرا؟ القرار بين يديك. هل تعطي الأولوية للمدارس و كبار السن بدلا من التخفيضات الضريبية؟ صوت لحزب العمال!"
كان هذا نص الرسالة التي تم إرسالها إلى الهواتف النقالة يوم الأحد.
و يعلق تور بانغ، الأستاذ المساعد في المدرسة العليا للإتصال و الثقافة أن هذه سابقة في الحملات الإنتخابية النرويجية:
-حزب العمال لم ينجح كثيرا في هذه الحملة هذه المرة، لكن الإنتخابات لم تنته بعد و هم يكافحون للوصول إلى ناخبيهم. لكن هذه الإرساليات قد لا تنجح في جذب الجميع.
و أدت الإرساليات إلى ردود فعل ساخرة و خاصة على وسائل التواصل الإجتماعي. فقد شبه الكثيرون الإرسالية بتلك الإرساليات الغير مرغوب فيها و التي تريد إقناعك بشراء بعض المنتوجات. و من ضمن التعليقات نجد:
-"الحزب انتهك قانون التسويق ، لماذا يتم إرسال إرسالية إلى هاتفي رغم أنني سجلت الخيارات اللازمة لمنع الإعلانات".
-"إرسالية من حزب العمال؟ هل هذا قانوني؟".
و لكن الخبراء يؤكدون أن هذا كان عملا قانونيا. و ذلك بسبب العديد من الثغرات في قانون التسويق والذي يركز فقط مع أصحاب الأعمال التجارية.
و قد اعتذر الحزب على صفحته الرسمية من الذين انزعجوا من تلقي هذه الإرسالية.
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