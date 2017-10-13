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Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

سيتم صرف 230 مليار كرونة من صندوق النفط النرويجي

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Soumaya Nadia Hedhili
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ستستمر الحكومة في صرف أموال النفط على الإقتصاد.

و لم يفت هذا المبلغ الحد الأقصى المسموح به من صندوق النفط النرويجي و الذي يبلغ 3 بالمائة. فوزيرة المالية سيف يانسن و رئيسة الوزراء إيرنا سولبرغ اعتمدا كثيرا على هذا الصندوق خلال فترة حكم الحكومة الماضية. و ستواصل الحكومة الجديدة على نفس المنهج و ذلك بصرف 230 مليار كرونة من صندوق النفط في الميزانية الجديدة.
و قد طالب بعض الخبراء الإقتصاديين برفع نسب الإنفاق من هذا الصندوق لتناسب الوضع الإقتصادي و تقلباته. فالبعض يرى أن 3 بالمائة من قيمة الصندوق ليس كافيا رغم استحسانهم فكرة ادخار أرباح صندوق النفط للمستقبل.

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