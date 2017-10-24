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Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

3500  منخرط سيخسرون منحة البطالة

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Soumaya Nadia Hedhili
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تريد الحكومة التشديد في شروط الحصول على منحة البطالة.

لكن الباحثين يحذرون من تداعيات هذه التعديلات التي قد تؤدي إلى نتيجة عكسية منها صعوبة الدخول إلى سوق العمل. و سيتم في القانون الجديد أخذ راتب الثلاث سنوات الأخيرة بعين الإعتبار قبل قبول مطلب العاطل عن العمل.
هذا يعني أن حوالي 3500 شخص سيخسر فرصة المنحة بسبب القانون الجديد العام المقبل، أي 4,5 بالمائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يحصلون على المنح.

القانون سيطبق فقط على طالبي المنحة الجدد.
و تبرر الحكومة هذا التعديل برغبتها في تعزيز مشاركة العاطلين في سوق العمل.

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Gunnar Stavrum
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