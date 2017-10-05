60بالمائة من أطفال ڤرونلاند يعيشون تحت خط الفقر

و تعد هذه النسبة أعلى بكثير من نسب الأحياء الأخرى بأوسلو

وفقا لدراسة جديدة نشرتها جريدة أفتينبوستن يعيش 60 بالمائة من الأطفال تحت خط الفقر في حي غرونلاند في أوسلو.

قاد إنغار براتباك الخبير في الجغرافيا الإجتماعية بحثا أجراه المعهد العالي بأوسلو و أكيرهوس لدراسة الوضع الإجتماعي ببلدية أوسلو.

-الأخطر أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر وصلت إلى 60 بالمائة. و هي نسبة عالية لا يمكن مقارنتها مع الأحياء الأخرى في الجوار. هؤلاء الأطفال يعيشون في بيئة يكثر فيها مدمنو المخدرات و الكحول و الأفراد الغير مستقرين نفسيا. و هذا يعود لكثرة المؤسسات المعنية بمعالجة هذه الظواهر في الحي. كل هذا يؤدي إلى بيئة صعبة و غير مناسبة للأطفال.

يشير البحث أيضا إلى تحديات أخرى مثل ضعف النتائج الدراسية، ظروف السكن السيئة و ارتفاع عدد اللاجئين الجدد مما يؤدي إلى تحديات عديدة.

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