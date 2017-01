Myndighetene holdt dette opptaket hemmelig i tre år

General Ricardo Bermudez, som har ledet etterforskningen til Chiles offentlige organ CEFAA, sier at de etter flere års undersøkelser fremdeles ikke vet hva som ble filmet av et helikopter i Chile i 2014.

I Chile blir UFO-observasjoner etterforsket av komiteen CEFAA, og resultatene blir rutinemessig offentliggjort.

- Vi vet ikke hva det var, men vi vet hva det ikke var, sier Bermudez i forbindelse med offentliggjøringen av etterforskningen. «Hva det ikke er», består av en lang liste med naturlige forklaringer, skriver Huffington Post. Det inkluderer blant annet fly, drone, værballong eller romavfall på vei inn i atmosfæren.

Erfarent militært personell



UFO-en ble filmet 11. november 2014 av et militærhelikopter som var på rutineoppdrag langs kysten vest for Santiago. Objektet ble oppdaget flygende utenfor kysten, cirka 55 til 65 kilometer fra helikopteret. Opptaket er på tilsammen ni minutter. Primært ble det filmet med infrarødt kamera som registrerer varme.

Samtidig som UFO-en ble filmet, kontaktet helikoptermannskapet to radarstasjoner. Ingen av stasjonene kunne se objektet på radar. Heller ikke helikopterets egen radar klarte å se objektet.

General Bermúdez omtaler pilotene som svært erfarne. De har forklart at de ikke kan forklare hva de så.

Slapp ut ukjent materiale



Objektet blir beskrevet av helikopterkapteinen som en «flat, langstrakt struktur» med «to termiske lyskastere hvis utslipp ikke sammenfalt med bevegelsesretningen». Helikopterets tekniker beskrev objektet som hvitt med en delvis oval form i horisontal retning.

UFO: Bildene er hentet fra videoen som besetningen på det militære helikopteret tok av et objekt utenfor Chiles kyst i 2014. Du kan se video nede i saken.

Militære fotoanalyser konkluderer med at objektet er tredimensjonalt og har en kontrollert bevegelse.

«Det kan konkluderes med at objektet har alle karateristikkene til et UFO-fenomen» konkluderer fotoanalyse-avdelingen til det chilenske luftforsvaret.

Ved to tilfeller under filmingen ga objektet fra seg et eller annet stoff som ga stort utslag på det infrarøde kameraet. Det kan altså se ut til at dette var store mengder varmt stoff i gass- eller flytende form. Dette stoffet blandet seg etterhvert med skyene.

En rekke eksperter både i Chile og i Frankrike har undersøkt saken, uten å ha kommet med en løsning.