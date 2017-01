Dieselforbudet: - Tidenes største svindel av bilistene er nå realitet

ANNONSE

- Tidenes største svindel av bilistene er nå realitet! I 2006 anbefalte den rødgrønne regjeringen med Kristin Halvorsen i spissen folk å kjøpe dieselbiler og la om avgiftene slik at slike biler ble rimeligere, det var en del av miljøsatsingen til de rød. Etter at tusenvis som ellers ikke ville kjøpe dieselbiler har anskaffet det, i tråd med anbefalingene til de rød, blir det nå forbudt å kjøre dieselbiler i hovedstaden, skriver stortingsrepresentanten på sin Facebook-side.

Fakta: Dieselbil-forbudet

Oslo kommune har fra tirsdag lagt ned et midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy på kommunale veier. Men det er mange unntak fra forbudet: * Tunge kjøretøy som benytter Euro VI-teknologi. * Bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, såframt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi. * Kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo. * Kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort). * Utrykningskjøretøy og kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste. * Pasienttransport, det vil si transport av pasienter til eller fra sykehus eller lege. * Kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte. * Kollektivtrafikk. * Kjøretøy med persontransportløyve. * Diplomatbiler. (Kilde: Bymiljøetaten i Oslo kommune) (©NTB)

Han får støtte fra partikollega Carl I. Hagen.

- Helt enig med Keshvari, dette er svindel!

Mandag og tirsdag er det ventet kaldt vær og lite vind. Det er sannsynlig med høy eksosforurensning over store områder av byen disse dagene.

Derfor innfører Oslo kommune for første gang forbud mot å kjøre med dieselbil på kommunale veier fra klokka 6 til klokka 22 fra tirsdag.

1.500 kroner i gebyr

Brudd på dieselforbudet straffes med et gebyr på 1.500 kroner, og både politiet og Statens vegvesen har myndighet til håndheving.

Kjøreforbundet gjelder fram til Bymiljøetaten vurderer at det akutte behovet ikke lenger er til stede. Staten har fattet tilsvarende vedtak for deler av Ring 1.

- Akutt høy luftforurensning innebærer at det kan være helsefarlig for barn, eldre og astmatikere å bevege seg utendørs. Dieselforbud er et inngripende tiltak, men er nødvendig for å ta vare på helsa til byens innbyggere, sier Gerd Robsahm Kjørven, konstituert direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Håper det blir kortvarig

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) sier det viktigste for henne er å ta vare på innbyggernes helse, skriver Aftenposten.

- Jeg har forståelse for at et forbud kan skape utfordringer for folks hverdag, men vi kan heller ikke ha det sånn utsatte grupper må holde seg innendørs, sier hun.

Hun håper forbudet blir kortvarig og oppfordrer folk til å finne alternative reisemåter.

- Det kan være å reise kollektivt, sykle, sitte på med naboer og venner som ikke har dieselbil, sier hun. Berg sier også at de som har mulighet til det, bør vurdere å jobbe hjemmefra.

NAF etterlyser alternativ

Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF sier til NRK at hun er skuffet over at kommunen så langt ikke har planer om tilrettelegging for dem som rammes av forbudet.

- Vi har hele tiden sagt at hvis man må ty til et så drastisk tiltak, så er det viktig at man også tilbyr de som ikke har noe godt alternativ, shuttlebuss inn til byen, sier Sagedal.

Hun oppfordrer samtidig alle bilistorganisasjonens medlemmer til å bidra.

Ustabil værtype

Ifølge prognosene vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, ifølge Oslo kommune. Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

Forbudet gjelder for dieseldrevne kjøretøy, men det gjøres en del unntak, for eksempel for ladbare hybrid- dieselbiler, kjøretøy i offentlig tjeneste og kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet.

De statlige veiene Ring 3, E6, E18, riksvei 4 Trondheimsveien, riksvei 163 Østre Aker vei, riksvei 190 Strømsveien og deler av Ring 1 omfattes ikke av forbudet. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder. (©NTB)