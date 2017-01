Kyvåg tror på norsk VM-suksess: - Jeg tror Norge kan vinne gullet

ANNONSE

Etter at de regjerende OL-mesterne Danmark gikk på et sjokktap mot Ungarn i åttedelsfinalen søndag, måtte Norges landslagssjef, Christian Berge, gjøre om på planenene sine.

Berge, som så langt har hatt stor suksess i rollen som norsk landslagssjef, var selv helt klar på at han forventet at Danmark ville slå Ungarn. Etter at Norge hadde knust Makedonia i sin åttedelsfinale, sa Berge at tankene allerede var festet på Danmark og at han allerede hadde startet forberedelsene til den kampen.

I stedet vant altså Ungarn 27-25 mot Danmark, et resultat som ble omtalt som «tidenes gavepakke for Norge» av TV-kommentator Jørn Sundby.

EKSTASE: Ungarns spillere og trenere var i ekstase etter seieren mot Danmark.

Peker på keeperne



TV 2s håndballekspert, Frode Kyvåg, tror at Ungarns sjokkseier kan vise seg å bli en fordel for de norske håndballherrene på mer enn én måte.

- Jeg tror det blir grei skuring for Norge, sier Kyvåg til Nettavisen.

- Jeg tror Ungarn er i ekstase etter å ha slått OL-mesterne. De har nok feiret litt og ikke helt klart å lande etter den seieren, fortsetter han og sikter til Ungarns senasjonsseier mot Danmark.

Kyvåg beskriver Ungarn som et ballspillende lag som er tøffe i sitt spill i forsvar. I tillegg peker han på spesielt ett punkt som kan skape trøbbel for Norge.

- Det som kan gjøre Ungarn farlige, er målvaktene. Roland Mikler stod en ekstremt god kamp mot Danmark. Jeg tviler på at han står to slike kamper på rad, men det er likevel noe som kan utfordre Norge, sier han.

Selv med en mulig joker i motstandernes mål, mener Kyvåg at Norge er skyhøye favoritter.

LEVENDE VEGG: Roland Mikler stod en strålende kamp mot Danmark i åttedelsfinalen.

Mot Danmark klarte Ungarn å trekke ned tempoet i kampen. Om ungarerne klarer å gjøre det samme mot Norge, vil det gi en ungarsk fordel, mener Kyvåg. Likevel peker TV 2-eksperten på at Norge har en bredere tropp med bedre spillere enn Ungarn. Det vil sørge for at Norge kommer greit ut av et kampbilde med lavere tempo, mener han.

Om Norge derimot får kampen inn i sitt spor, spår håndballeksperten en ny målfest.

- Norge spiller turbohåndball. Får vi til det mot Ungarn, kan det bli kalassifre, sier han.

Mot Makedonia skjedde nettopp det. Da endte det med 34 norske mål mot kun 24 makedonske.

Undervurdert



Kyvåg mener hovedårsaken bak Ungarns sensasjonsseier mot Danmark er at de danske OL-mesterne ganske enkelt undervurderte Ungarn.

- Ungarn har vært veldig svake så langt i VM, men de klarte å dra ned tempoet i kampen mot Danmark, sier han.

Likevel tror ikke Kyvåg at det er en felle Norge risikerer å gå i. Der Danmark kom fra et OL-gull i Rio, og hadde spillere som hadde hatt et massivt kjør i den tyske Bundesligaen, i tillegg til Champions League, har de norske spillerne hatt et langt roligere kampprogram på et noe lavere nivå.

- Vi har et ungt og sultent lag, sier Kyvåg.

I stedet mener han at det er Ungarn som kan komme til å undervurdere Norge.

- De kan komme til å glemme hvor gode Norge egentlig har vært i dette mesterskapet, sier han.

Norge har kun tapt én kamp så langt dette mesterskapet. Det var mot forhåndsfavoritt og vertsnasjon, Frankrike. De franske verdensstjernene vant til slutt 31-28 mot Norge, og sikret seg med det seieren i gruppen. Frankrike er som ventet også klare for kvartfinalespill, og møter Sverige i sin kvartfinale. På veien mot kvartfinalen har Norge slått lag som Polen, Russland, Brasil og Japan. Nå sist ble det altså en solid seier mot Makedonia i åttedelsfinalen.

Kyvåg mener Norge er nesten like store favoritter mot Ungarn, som det laget var mot Makedonia.

TOPPSCORER: Kristian Bjørnsen er norsk toppscorer med sine 32 mål på 40 skudd.

Tror på medalje

Med en eventuell seier i kvartfinalen er Norge tilbake i samme posisjon som laget var i under håndball-EM for et år siden. Da ble det tap i semifinalen, og så et nytt tap i bronsefinalen. Nå tror Kyvåg at de norske håndballherrene er klare for å ta det neste steget.

- Tror du Norge kan sitte igjen med en VM-medalje?

- Ja, jeg begynner å tro at Norge kanskje vinner gullet, sier Kyvåg litt forsiktig, før han blir mer bestemt:

- Jeg tror absolutt at Norge kan ta medalje med tanke på det laget har vist så langt i mesterskapet.

I en eventuell semifinale venter vinneren av kvartfinalen mellom Spania og Kroatia for Norge. Medaljekandidater som Danmark og Tyskland er allerede ute av mesterskapet. I tillegg mener Kyvåg at det franske hjemmehåpet ikke holder samme klasse som tidligere utgaver.

- Dette franske laget er ikke i nærheten av de tidligere topplagene Frankrike har hatt, sier Kyvåg.

Om Frankrike slår Sverige i kvartfinalen, venter vinneren som neste hinder før en eventuell finale. Om Kyvåg får rett i at Norge kan vise seg å være laget som da står på motsatt banehalvdel, gjenstår å se.