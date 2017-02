Trump saksøkt over 50 ganger siden innsettelsen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): NBC News opplyser at president Donald Trump er navngitt i 52 føderale søksmål fordelt på 17 forskjellige delstater. Alle har kommet etter at han ble innsatt som president i USA 20. januar i år.

Til sammenligning ble president Barack Obama navngitt i tre søksmål, mens George W. Bush og Bill Clinton ble det i fire tilfeller hver i periodene mellom 20. januar og 1. februar.

Dette er ikke overraskende når man vet at Donald Trump var involvert i minst 4095 søksmål de siste tre tiårene før han ble president ( USA Today har studert alle disse 4095 søksmålene her). Trump har dermed blitt involvert i et søksmål oftere enn hver fjerde dag i hele 30 år.

De nye søksmålene dreier seg i hovedsak om innreiseforbudet han nylig beordret, som skapte kaos på en rekke flyplasser i USA, om ordren om å bygge en mur langs grensen mot Mexico og om påståtte interessekonflikter knyttet til hans forretninger, forteller NBC News.

Statsadvokater i flere delstater, som eksempelvis New York, Massachusetts, Washington og Minnesota har gått til sak mot innreiseforbudet for muslimer fra landene Iran, Irak, Jemen, Libya Somalia, Sudan og Syria, og argumenterer med at dette bryter mot grunnlovens prinsipp om religiøs frihet.

Under en høring i en domstol i Virginia fredag, kom det ifølge CNN fram at over 100.000 visum er blitt trukket tilbake som følge av presidentordren som Trump signerte 27. januar. Dette tallet bestrides av innenriksdepartementet, som hevder at det er «færre enn 60.000».