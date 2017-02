ANNONSE

Bloggeren Sophie Elise skriver på sin blogg at hun vurderer å flytte etter å ha blitt stalket, mens psykolog og forfatter Kristin Spitznogle forteller på Facebook at hun har opplevd noe lignende som Sophie Elise.

«Jeg tuller ikke når jeg sier at det minst fem ganger i uken er mennesker utenfor som enten roper på meg, roper stygge ting til meg, kaster ting på vinduet (la oss ikke glemme han som prøvde å klatre inn vinduet), tar i dørhåndtaket mitt om de skal på besøk til noen av naboene eller legger ting i postkassen min (og hvordan de får til det må jo gudene vite)», skriver Sophie Elise Isachsen på bloggen sin mandag.

At folk oppsøker henne hjemme begynner å bli såpass ubehagelig at hun har begynt å kikke etter et nytt sted å bo, og skal på visninger allerede neste uke.

Managementet til Sophie Elise opplyser til Side2 at bloggeren er syk, med influensa, og ønsker derfor ikke å kommentere saken utover innlegget.

Sophie Elise sier hun trives i leiligheten sin i Oslo, men vurderer likevel å flytte nå som mange vet hvor hun bor.

Psykolog og forfatter Kristin Spitznogle forteller på Facebook at hun har opplevd noe lignende som Sophie Elise.

- Nakne menn blottet seg i hagen min

Kristin uttrykker at hun vet hvor ubehagelig slike opplevelser er, og ber folk om at bloggeren bør få fred.

«Da jeg selv jobbet i VG og i TV3 var det fader meg nesten umulig å få husfred. I Ullevål Hageby i Oslo opplevde jeg at nakne menn blottet seg nattestid ute i eplehagen min (med min egen sønn som del av et høyst ufrivillig publikum), mens en fast "beundrer" la igjen ufrankerte brev i postkassa mi med kjærlighetserklæringer, og påfølgende detaljerte beskrivelser av hvordan han skulle voldta meg og drepe meg. En annen prøvde "bare" å bryte seg inn midt på natta. Jeg husker hvordan jeg lenge lå hver natt og sov med mobiltelefonen i hånden, klar til å ringe politiet. Jeg gav til slutt opp og flyttet.», skriver hun på Facebook-siden sin.

Spitznogle forteller at hun opplevde dette som ubehagelig, og at hun ofte lå våken og klar til å kontakte politiet. Også sønnen var vitne til folk som dukket opp i hagen.

Disse opplevelsene førte til at Kristin måtte flytte to ganger.

- Jeg føler bare med de som ikke får lov til å oppleve ro og trygghet i sitt eget hjem, mener hun.

Og avslutter med følgende oppfordring til de som plager Sophie Elise:

- Nå må folk la henne få litt fred!

Se hele Facebook-meldingen her: