Rolness: - Legg ned NRKs Debatten!

ANNONSE

Det var i går kveld at Kjetil Rolness luftet sin store frustrasjon på sin egen Facebookside etter å ha sett på Debatten på NRK under tema innvandring og integrering.

«LEGG NED "DEBATTEN" PÅ NRK1. Det er et fullstendig mislykket konsept. En ting er at selve diskusjonene holder et langt lavere nivå enn NRKs mer "profesjonelle" politiske debattprogrammer på radio - Dax 18 og Politisk kvarter. Men da skulle man jo tro at TV ville legge seg på en folkelig og pedagogisk linje. Men nei. "Debatten" fungerer om mulig enda dårligere som folkeopplysning », skriver Rolness.

Les også:Associated Press: Trump vil foreslå nytt innreiseforbud

Forvirret fra første stund



Han påpeker videre at kveldens tematikk er noe han kan litt om, men beskriver hvordan han følte seg svært forvirret fra første til siste stund, og spør samtidig om ikke andre seere følte det samme.

«Programleder Ingunn Solheim introduserte emnet slik: "I kveld diskuterer vi om det er realistisk å integrere alle flyktningene, slik både ekspertene og politikerne tror og vil." Hva?»

Rolness mener denne problemstillingen blir nærmest absurd da det ikke kan være et eneste menneske i Norge som tror det er realistisk å integrere alle innvandrere, noe han begrunner med dette:

«Fordi flyktninger er en spesiell type innvandrere med særlig lave kvalifikasjoner, fra særlig fattige land, og stiller svakt på et avansert arbeidsmarked som det norske.»

(Artikkelen fortsetter under innlegget)

Da programeleder Ingunn Solheim dro inn Erling Holmøy og Grete Brochman i debatten, som Rolness mener først og fremst var der for å presentere Brochmann 2- utvalget, men som da ble bedt om å vise fram en graf over tre scenarier for fremtidig nettoinnvandring, ble han ytterligere frustrert.

Les også: Alle foredragene fra konferansen om innvandring og ytringsklima

Pute-TV



«Heller ikke her kom det viktigste poenget fram: Hvor høy innvandringer vi har til Norge i årene som kommer, er 100 prosent et POLITISK valg, som handler om grensekontroll, terskelen for asylinnvilgelse, regler for familiegjenforening, osv. Slik det framsto på TV, virket det som en værprognose.»

Innvandringsdeabtten ble heller ikke meningsfull i følge Rolness. Eksperter ble ikke introdusert korrekt, urelevante eksempler på hvem det er verdt å bruke integregingspenger på ble brukt, og det hele ble avsluttet med behovet kutt i velferden. Der hadde Nrk hentet inn Bjarne Brøndbo på video fra Namsos.

«Og hele veien opptrer Solheim som en programleder i et ungdoms-TV-program, med heftig mimikk og "naive", omtrentlige spørsmål, de aller fleste ledende. Det nærmer seg pute-TV. Og det er svakt og uforståelig at landets største journalistiske organisasjon, som vi alle er nødt til å betale for, ikke er i stand til å lage et debatt-konsept på TV som opplyste mennesker kan ha nytte og glede av. Nå er det bare: Viktig debatt - lytt på radio!», avslutter Rolness i sitt innlegg.

Les også: Sylvi Listhaug til angrep på norske medier