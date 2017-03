Staten vant over Breivik

ANNONSE

Staten får full oppreisning av Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt i Oslo tingrett i fjor for å ha brutt terrordømte Anders Behring Breiviks menneskerettigheter under soning. Anders Behring Breivik har allerede bestemt seg for å anke dommen til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet. Borgarting lagmannsrett avviser at staten har brutt noen av disse bestemmelsene i sin dom.

Lagmannsretten frifinner staten for brudd på artikkel 3, den forkaster Breiviks anke av Oslo tingretts dom fra april i fjor der staten ble frifunnet for å ha praktisert en for streng praktisering av brevkontroll. I tillegg frifinnes staten for brudd på artikkel 8 når det gjelder manglende behandling av Breiviks sårbarhet.

I tingretten ble staten dømt til å erstatte Breiviks sakskostnader på 331.000.

Breivik ble dømt for 21 års forvaring i 2012 for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept.