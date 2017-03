Uvær og kollisjoner: Stengte veier i sør og i nord

ANNONSE

Tidlig onsdag morgen fører det dårlige været til stengte veier over Hardangervidda, Haukeli, Strynefjellet, Vikafjellet og på strekningen Hol-Aurland og Tyin-Årdal. I tillegg er det kolonnekjøring flere steder.

Nord for Geilo jobbet Røde Kors og andre mannskaper gjennom natten for å evakuere en større turgruppe etter at det gikk et skred i området der gruppen, som kom fra en videregående skole, skulle sove i snøhule. Ingen kom til skade i forbindelse med skredet.

Også på sjøen har naturkreftene gjort seg gjeldende. I Molde førte storm og høye bølger til at verken nordgående eller sørgående hurtigruteskip klarte å legge til kai, melder NRK. MS Nordkapp kansellerte anløpet i Molde og fortsatte sørover, mens Spitsbergen gjør et nytt forsøk onsdag morgen. Deretter setter skipet kursen rett mot Rørvik, uten å gå innom Kristiansund eller Trondheim.

Også i nord er det problemer. E6 Nordland: Stengt ved Jamtlia like nord for Mo i Rana pga kollisjon. Mulig omkjøring via E12, ifølge Statens vegvesen.

Her er Vegvesenets status akkurat nå: (sjekk oppdateringer her)

Ev 6

Nordbytunnelen, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss

Akershus

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.

Gjelder fra: 13.03.17 kl. 21:00 Gjelder til: 31.05.17 kl. 05:30

Ev 6

Jamtlia, i Rana kommune

Nordland

Stengt på grunn av trafikkuhell.

Gjelder fra: 15.03.17 kl. 06:21 Gjelder til: Inntil videre

Ev 6

Kvænflågettunnelen, på strekningen Rognan - Fauske

Nordland

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag).

Trafikken ledes på strekningen kl. 23:00, 01:00, 04:00 og 05:00.

Gjelder fra: 12.03.17 kl. 21:00 Gjelder til: 01.07.17 kl. 06:00

Ev 134

Haukelifjell

Hordaland, Telemark

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 14.03.17 kl. 21:37 Gjelder til: Inntil videre

Ev 136

Innfjordtunnelen, på strekningen Vestnes - Åndalsnes

Møre og Romsdal

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Rv 15. Gjelder fra 20.02.2017 klokken 18:00 til 30.06.2018 klokken 06:00.

Kolonnekjøring til faste tidspunkt: Mot Åndalsnes kl.19:00, 20:00, 21:30, 23:00 og kl.04:15, mot Vestnes kl.19:15, 20:15, 21:45, 23:15 og 04:00. *Natt til lørdag er det ikke kolonne kl.04:00/04:15

Gjelder fra: 20.02.17 kl. 18:00 Gjelder til: 30.06.18 kl. 06:00

Rv 9

Hovden - Haukeli

Aust-Agder, Telemark

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 14.03.17 kl. 20:06 Gjelder til: Inntil videre

Rv 13

Hovland - Lofthus, på strekningen Odda - Voss

Hordaland

Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 550.

Alternativ omkjøring via Fv 550 og Fv 13 fergesambandet Kinsarvik-Utne. Båt for Buss på strekningen Lofthus- Børve.

Gjelder fra: 27.02.17 kl. 15:02 Gjelder til: 03.04.17 kl. 00:00

Rv 13

Vikafjellet

Hordaland, Sogn og Fjordane

Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag onsdag.

Gjelder fra: 15.03.17 kl. 06:12 Gjelder til: Inntil videre

Rv 15

Billingen bom - Ospeli, på strekningen Strynefjellet

Oppland, Sogn og Fjordane

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 15.03.17 kl. 03:00 Gjelder til: Inntil videre

Rv 52

Hemsedalsfjellet

Buskerud, Sogn og Fjordane

Kolonnekjøring på grunn av uvær.

Gjelder fra: 14.03.17 kl. 15:10 Gjelder til: Inntil videre

Rv 555

Lyderhornstunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden

Hordaland

Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag fra 22:00 til 10:00 (neste dag).

E6 Nordland: Stengt ved Jamtlia like nord for Mo i Rana pga kollisjon. Mulig omkjøring via E12, ifølge Statens vegvesen. — NRK Trafikk (@NRKTrafikk) March 15, 2017

Fv 74 Lifjellet, på strekningen Formofoss - Sandvika - stengt på grunn av uvær. — Statens vegvesen VTS (@VTSMidt) March 15, 2017

SISTE: E6 Nordland: Ett felt åpnet ved Jamtlia nord for Mo i Rana, trafikken blir dirigert, opplyser Statens vegvesen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her