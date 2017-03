Knallspennende V4-omgang i lunsjen

Steen Juul er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V76 Bjerke: Midtfjeld har mer enn Ferrari

Tabelltips Eliteserien: Her er alle tipsene

Bjerke står for dagens desiderte høydepunkt, og deres V76-omgang er virkelig noe å glede seg til. Omgangen er nemlig meget spennende, og det ligger altså hele 1 384 624 ekstra å venter på en eventuell alenebong. V76-løpene på Bjerke starter som vanlig kl.19.00. Vi skal også i dag ha lunsj fra Sverige, og det er Jägersro som står for løpene. V4-omgangen starter kl.12.20.



Alt satt på Forus 21. mars!

Det ble NY suksess for de som tok rygg på undertegnedes tips på Forus denne tirsdagen! Absolutt alt satt, og Nettavisens lille V65-forslag på Kr.192 betalte ut Kr.2 084,-. I V5-spillet betalte Nettavisens lille bong på Kr.192 ut Kr.887,-. Tar du rygg på undertegnedes Forus tips?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Leirvåg med solide tips på Leangen 20. mars!

Leirvåg var i storform på sin favorittbane denne mandagen, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg! I V5-spillet satt Nettavisens minste forslag på Kr.150 som et skudd, og betalte ut meget solide Kr.7 841,-. Supersjokket Byes Banker (3,3%) var trygt plassert på bongene. Prins Tom (2-valg) var en herlig tipsener, og DD-banker mot dagens største favoritt, Fjord Jerven.



Det ble også fullklaff i V65-spillet, og her betalte Nettavisens lille-bong på Kr.180 ut Kr.1 093,-. Du tar vel rygg på Leirvåg på Leangen?



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På sølebanen i lunsjen tirsdag ble det favorittpreget, og ikke mer enn Kr.221 for fire riktige. Lunsjomgangen som venter på Jägersro onsdag er ikke av det helt lettløste, og normalt vil den gi bedre betalt. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 8 Alfas Heureka – Småskummelt innledningsløp som vi velger å gardere bredt. Draget vårt har fått en blåser i kroppen, og den gjorde et klart godkjent løp i kulissene da. Tiden som den noterte seg for var meget bra, og vi var altså fornøyd med den. Kan ventes enda et hakk forbedret til denne oppgaven, og den skal passes.

V4-2 : 5 Broadway Appolo – Er en enormt kapabel traver, og får denne holde seg skadefri i 2017, ja, da kammer den med seg store penger. Gikk flere enormt sterke løp i fjor, og vi lot oss imponere veldig av den. Nå er det duket for årsdebut, den møter en helt grei motstand, og vi må bare gå på den direkte. SPILLES!

V4-3 : 6 Dekadent K. – Er stadig noe bedre enn raden, og nå sist ble den sjenert til galopp i stengt posisjon inn på oppløpet. Har OK fart i kroppen, og klaffer det bare med de riktige ryggene, ja, da pleier den å avslutte bra. Prøves som et mulig sjokk i et jevnt/åpent løp.

V4-4 : 1 Cantona America – Har vunnet fire av fem, og det er snakk om en bra hest for klassen. Nå sist ble det helt feil fra et iskaldt spor mot tøff motstand, og den satt da fast i kulissene. Kommer nå ut etter en liten pause, men den skal være godt forberedt, og fra tet burde dette løpet være kjørt. MOTIVERT!