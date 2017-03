Politimannen Peter Springare anmelder sine sjefer: - Jeg er så lei

ANNONSE

- Helt siden min første mye omtalte post 3. februar i år har myndighetene trakassert og diskreditert meg, skriver Springare i anmeldelsen, skriver Aftonbladet.

Springare skriver at politiledelsen feilaktig har påstått at han var under etterforskning. Han mener at politiledelsen i Sverige gjennom behandlingen av ham, har sendt et tydelig signal til svenske politifolk om ikke å uttale seg offentlig.

- Jeg er så jævla lei



- Jeg er så jævla lei. Det jeg kommer til å skrive nedenfor, er ikke politisk korrekt, men det driter jeg i, skrev etterforskningsleder Peter Springare på Facebook tidligere i år.

Politimannen skrev at vold, voldtekt og trusler var dagligdags og at majoriteten av de mistenkte kom opprinnelig fra Midtøsten, Afrika og deler av Asia.

- Ble stemplet



Springare fikk en flodbølge av sterke motreaksjoner. En uke etter den første teksten, skrev han:

- Jeg har lært mye denne uka. Og hvor forferdelig betent tema jeg tok opp er. Men også på en brutal måte har jeg blitt klar over hvor lett det er å vri en tekst (...) Jeg har også med kirurgisk presisjon blitt stemplet som rasist og utlendingshater. I tillegg overrasker det meg stort hvor mange høytstående politikere som har frarøvet meg mine egne erfaringer ved å si at jeg tar feil.

Svenske problemer

At Sverige har problemer med mye kriminalitet, og at dette er knyttet til innvandring, er ikke Springare alene om å påpeke. I flere svenske forsteder med høy andel innvandrere har politiet i mistet kontrollen.

Sveriges krimekspert, Leif GW Persson, har kritisert den svenske politiledelsen og svenske politikere for ikke å ta tak i problemet.

Norsk parallell



I august 2016 ytret politiinspektør Thomas Utne Pettersen seg om kriminalitet og innvandring da han i en kronikk skrev at folks fremmedfrykt til flyktninger og asylsøkere er «høyst rasjonell og berettiget».

- Oppmerksomheten har ikke bare vært uproblematisk. En stortingspolitiker har kalt meg useriøs, men det får stå på hans regning. Rasismekortet ser jeg også er blitt dratt opp i debatten, sa Utne Pettersen til Nettavisen i et større intervju høsten 2017.

